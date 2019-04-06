В FFF назвали условие, при котором продлят контракт с ДешамомRT на русском 10:27

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда победила на чемпионате мира — 2018, а также завоевала серебро первенства Европы 2016 года. В квалификации на Евро-2020 французская сборная сыграет с командами Молдавии, Исландии, Турции, Албании и Андорры.

В FFF назвали условие, при котором продлят контракт с Дешамом

Общество Стало известно об активизации молодежных группировок в России Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).

Футбол «Анжи» и «Динамо» сыграли вничью Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу.

Общество Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».

Гаджеты Студенты обманули Apple почти на миллион долларов По данным следствия, молодые люди использовали поддельные iPhone и сумели обмануть Apple на 900 тысяч долларов.

Транспорт До 2024 года в Петербурге построят шесть новых путепроводов Шесть новых путепроводов будут построены в Петербурге до 2024 года.

Политика Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.

Футбол «Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.

Политика Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.

Футбол Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество Кстати, наш постоянный эксперт Александр Бубнов согласен с большинством, отдавая победу «Спартаку» со счетом 2:1: «Спартак» в гостях одержал верх над неудобным соперником «Ахматом», ЦСКА упустил дома верные очки во встрече с «Уфой».

Космос Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.

Политика Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.

Политика Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы.

Транспорт В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Гаджеты Redmi готовит к анонсу смартфоны Redmi Y3 и 7A В этом году бренд Redmi представит несколько новинок, ближайшими из которых станут модели Redmi Y3 и 7A.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Армия и оружие CNN пустили на российскую базу в Арктике Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.

Политика Зюганов поддержал идею участия Госдумы в формировании правительства Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею спикера Государственной думы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию относительно участия нижней палаты российского парламента в формировании правительства.

Происшествия Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.