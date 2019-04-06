Футбол
В FFF назвали условие, при котором продлят контракт с ДешамомRT на русском 10:27
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда победила на чемпионате мира — 2018, а также завоевала серебро первенства Европы 2016 года. В квалификации на Евро-2020 французская сборная сыграет с командами Молдавии, Исландии, Турции, Албании и Андорры.
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Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Футбол
«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:33
Общество
Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры
В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на миллион долларов
По данным следствия, молодые люди использовали поддельные iPhone и сумели обмануть Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 06:11
Транспорт
До 2024 года в Петербурге построят шесть новых путепроводов
Шесть новых путепроводов будут построены в Петербурге до 2024 года.
Обновлено в 05:56
Политика
Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака
Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Политика
Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите
Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
Обновлено вчера в 14:46
Музыка
Maruv выступила на музыкальной премии в Москве
Обновлено в 06:35
Футбол
Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество
Кстати, наш постоянный эксперт Александр Бубнов согласен с большинством, отдавая победу «Спартаку» со счетом 2:1: «Спартак» в гостях одержал верх над неудобным соперником «Ахматом», ЦСКА упустил дома верные очки во встрече с «Уфой».
Обновлено в 09:18
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Космос
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Здоровье
Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород
71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Политика
Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы.
Обновлено в 07:51
Транспорт
В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро
В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Redmi готовит к анонсу смартфоны Redmi Y3 и 7A
В этом году бренд Redmi представит несколько новинок, ближайшими из которых станут модели Redmi Y3 и 7A.
Обновлено в 05:32
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
CNN пустили на российскую базу в Арктике
Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Футбол
Ради игры в футбол Мамаев поменял камеру
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Зюганов поддержал идею участия Госдумы в формировании правительства
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею спикера Государственной думы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию относительно участия нижней палаты российского парламента в формировании правительства.
Обновлено в 06:19
Музыка
Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» премии «Жара»
Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) удостоился звания «Хип-хоп легенда» посмертно.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей
Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00