Футбол

В FFF назвали условие, при котором продлят контракт с ДешамомRT на русском 10:27

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством команда победила на чемпионате мира — 2018, а также завоевала серебро первенства Европы 2016 года. В квалификации на Евро-2020 французская сборная сыграет с командами Молдавии, Исландии, Турции, Албании и Андорры.
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Контракт Дешама будет продлён, если Франция выйдет на Евро-2020

Евро-футбол.ру10:07

Глава FFF: «Если Дешам выведет сборную Франции на Евро-2020, то мы продлим с ним контракт»

Sportbox.RU10:03

Контракт Дешама со сборной Франции будет продлен на 2 года в случае выхода команды на Евро-2020

Sport24.ru09:36

Президент FFF: продлим контракт с Дешамом в случае выхода на ЧЕ

РИА Новости09:20

В FFF назвали условие, при котором продлят контракт с Дешамом

RT на русском10:27

Глава FFF: «Если Дешам выведет сборную Франции на Евро-2020, то мы продлим с ним контракт»

Матч ТВ10:03
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Общество

Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Футбол

«Анжи» и «Динамо» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 10:33
Общество

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

В подготовленных поправках Минкультуры предлагает отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют «деятельность в области культуры».
Обновлено в 03:02
Гаджеты

Студенты обманули Apple почти на миллион долларов

По данным следствия, молодые люди использовали поддельные iPhone и сумели обмануть Apple на 900 тысяч долларов.
Обновлено в 06:11
Транспорт

До 2024 года в Петербурге построят шесть новых путепроводов

Шесть новых путепроводов будут построены в Петербурге до 2024 года.
Обновлено в 05:56
Политика

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
Обновлено в 08:46
Футбол

«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака

Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Политика

Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите

Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
Обновлено вчера в 14:46
Музыка

Maruv выступила на музыкальной премии в Москве

Обновлено в 06:35
Футбол

Вы отдаете «Спартаку» в матче с ЦСКА небольшое преимущество

Кстати, наш постоянный эксперт Александр Бубнов согласен с большинством, отдавая победу «Спартаку» со счетом 2:1: «Спартак» в гостях одержал верх над неудобным соперником «Ахматом», ЦСКА упустил дома верные очки во встрече с «Уфой».
Обновлено в 09:18
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Космос

Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни

Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Песков обозначил цели встречи Путина с президентом Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с эстонским президентом Керсти Кальюлайд планирует развеять опасения Эстонии по поводу безопасности.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Здоровье

Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород

71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов подстрелил сам себя во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 09:33
Политика

Лавров заявил о поддержке Россией всех политических сил в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы.
Обновлено в 07:51
Транспорт

В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро

В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 05:30
Гаджеты

Redmi готовит к анонсу смартфоны Redmi Y3 и 7A

В этом году бренд Redmi представит несколько новинок, ближайшими из которых станут модели Redmi Y3 и 7A.
Обновлено в 05:32
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

CNN пустили на российскую базу в Арктике

Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Футбол

Ради игры в футбол Мамаев поменял камеру

Обновлено вчера в 23:22
Политика

Зюганов поддержал идею участия Госдумы в формировании правительства

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею спикера Государственной думы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию относительно участия нижней палаты российского парламента в формировании правительства.
Обновлено в 06:19
Музыка

Рэпер Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» премии «Жара»

Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) удостоился звания «Хип-хоп легенда» посмертно.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей

Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Наука

Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
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Дидье Дешам
Французский футболист
Французский футболист, тренер. Будучи капитаном сборной Франции, привёл её к победам на чемпионате мира 1998 и чемпионате Европы 2000. С 8 июля 2012 года является главным тренером сборной Франции, с которой выиграл чемпионат мира 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Федерация футбола Франции
Французская общественная организация. Штаб-квартира находится в Париже. Занимается организацией и проведением чемпионата Франции по футболу среди мужчин и женщин, курированием мужской и женской сборных страны, поддержкой, развитием и популяризацией футбола.
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