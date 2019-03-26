ФАС не видит причин для роста цен на бензин в РоссииВедомости 08:00

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. По его словам, с начала года бензин подорожал на 0,83%, дизельное топливо – на 0,91%.

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Происшествия Арашукова хотят направить на психиатрическую экспертизу Следственный комитет РФ намерен провести отстраненному сенатору Рауфа Арашукову и другим фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантов.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Финансы Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Политика Япония посчитала своей южную часть Курил в новом учебнике по истории Япония решила обозначить в школьных учебниках исконными территориями страны южную часть Курильских островов.

Армия и оружие ФСБ предложила условия передачи кортиков уволенным со службы Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин пообещал разобраться с бюрократическими препятствиями, которые мешают уходящим с военной службы офицерам Военно-морского флота оставить себе кортики.

Политика В Венесуэле объявили выходной в связи с отключением электричества Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях во вторник из-за отключения электричества в большинстве штатов страны.

Авто Mitsubishi представил экстремальный пикап L200 Компания Mitsubishi представила на автосалоне в Бангкоке экстремальную версию пикапа L200 (Triton) – Absolute.

Армия и оружие Бойцы Росгвардии за 3 года нейтрализовали 200 террористов Речь идёт о совместных с коллегами из других силовых структур операциях.

Общество Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Армия и оружие Испытания летающего карабина показали на видео В Сети появилось несколько роликов, снятых во время испытаний беспилотного перехватчика.

Политика «РИА Новости» сообщило о переходе Марины Ковтун в Совет федерации Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун перейдет в Совет федерации сенатором от региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована вдова Караченцова Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала поклонникам лицо без макияжа Знаменитость показала подписчикам в Instagram лицо без макияжа. Актриса показала в соцсети серию фото во время отдыха.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.

Происшествия Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ» Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.

Футбол «Барселона» интересуется Промесом Полузащитник «Севильи» Квинси Промес, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», привлёк внимание «Барселоны».

Происшествия Аэропорт «Внуково» уволил издевавшегося над собакой кинолога Аэропорт "Внуково" уволил издевавшегося над собакой кинолога службы авиационной безопасности аэропорта, сообщила РИА Новости пресс-служба авиагавани.

Наука Физики построили первый универсальный генератор запутанных фотонов Китайские физики построили первый генератор запутанных фотонов, который удовлетворяет четырем ключевым критериям: работает только «по требованию», создает фотоны с высокой степенью запутанности, неразличимости и эффективности.

Происшествия Житель Дагестана получил 24 года колонии за нападение на полицейских Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 24 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Шамиля Юсупова, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования, нападении на правоохранителей из мести за их работу и ряде других преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Происшествия Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Космос Хаббл запечатлел рождение гигантского шторма на Нептуне Ученые окрестили бури «темные пятна» и «темные пятна 2» Всего пять лет спустя космический телескоп "Хаббл" сделал резкие снимки Нептуна, которые показали как Большое Темное пятно размером с Землю, так и меньшее темное пятно 2. Новое большое темное пятно появилось на Нептуне в 2018 году, почти идентичное по размеру и форме тому, которое Voyager 2 видел в 1989 году.

Политика Рунет отключат через две недели Рунет будет отключен от глобального интернета в течение двух недель, сообщает MIT Technology Review.

Культура Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России Певец Дима Билан, который стал заслуженным артистом России, пришел на церемонию на костылях.