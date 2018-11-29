Энергетика

В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4%
ТАСС
06:58

По информации РБК, власти разрешили независимым АЗС продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен.
ТАСС06:58
с чего всё началось

Война за независимость: почему небольшим сетям АЗС разрешили поднять цены

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша.
РБКвчера в 23:33

Подробнее о событии

В ФАС заявили, что цены на независимых и крупных АЗС отличаются на 4%

ТАСС06:58

Глава РТС: Независимые АЗС в РФ могут повысить цены на топливо и выше 4%

ПРАЙМ05:34

Независимым сетям заправок разрешили поднять цены на топливо на 4% выше крупных нефтяных компаний

Новая газета03:47

Цены на бензин разрешили повышать

Lenta.ru01:21

Независимым АЗС разрешили поднять цены на топливо на 4% выше крупных нефтяных компаний

Коммерсантъ01:09

Независимым АЗС разрешили поднять цены на бензин

URA.Ru01:02

Война за независимость: почему небольшим сетям АЗС разрешили поднять цены

РБКвчера в 23:33
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Энергетика

Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта

В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.
Обновлено в 09:04
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«Нафтогаз» опубликовал решения арбитража по контрактам с «Газпромом»

Компания «Нафтогаз Украины» опубликовала оригиналы решений Стокгольмского арбитража по газовым контрактам с «Газпромом».
Обновлено в 08:40
Энергетика

«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти

Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено в 08:27
Энергетика

Саммит G20 окажет серьезное влияние на нефть — эксперт

30 ноября стартует саммит G20 в Аргентине, итоги которого окажут серьезное влияние на цены.
Обновлено в 01:18
Энергетика

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено в 07:34
Энергетика

«Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море

«Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика

Petrobras выставила на продажу 37 месторождений

Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.
Обновлено в 01:32
Энергетика

Ашхабад и «Газпром» обсудили возобновление поставок туркменского газа

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 28 ноября обсудили в Ашхабаде возобновление закупок туркменского газа российским газовым гигантом.
Обновлено в 09:17
Энергетика

«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей

За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено в 06:03
Энергетика

На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом

Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).
Обновлено в 02:36
Энергетика

Китай в декабре возобновит банковские операции с Ираном

Глава Ирано-китайской торговой палаты Асадолла Асгаролади сообщил, что 2 декабря китайский банк Kunlun начнет проводить банковские транзакции с Ираном.
Обновлено в 01:41
Энергетика

Газовики предлагают жителям Вологды войти «В новый год – без долгов»

Что пеня списалась автоматически, вне зависимости от ее суммы, нужно до 31 декабря 2018 года произвести полную оплату потребленного газа.
Обновлено в 08:54
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Владимир Путин назвал справедливой цену $60 за баррель нефти

Президент России Владимир Путин полагает, что цена на нефть $60 за баррель является «сбалансированной и справедливой».
Обновлено в 07:57
Энергетика

Власти Кузбасса обсудили вопрос топливной безопасности региона

Вопросы топливной безопасности сегодня обсудили в областной администрации.
Обновлено в 06:11
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Нефти хватит еще на много поколений

Многие специалисты уже хорошо знают друг друга.
Обновлено в 05:05
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