В ФАС рассказали о причинах роста цен на продуктыRT на русском 21:30

Цены на продукты должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие производства, об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

с чего всё началось

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти. Как сообщает РИА Новости, он указал, что это должно происходить, ведь иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться.

В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты

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