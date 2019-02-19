Экономика
В ФАС рассказали о причинах роста цен на продуктыRT на русском 21:30
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти. Как сообщает РИА Новости, он указал, что это должно происходить, ведь иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться.
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Политика
Жители южных Курил выступили против передачи островов Японии
Обновлено в 20:51
Политика
Венесуэла получит 300 тонн гуманитарной помощи из России
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
The National Interest оценил российский танк Т-90МС
Журнал The National Interest оценил «смертоносный» российский танк Т-90МС.
Обновлено в 21:57
Политика
Делегации США и КНР начнут серию торговых переговоров уже 19 февраля
Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина "Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что США примут официальную делегацию из Китая для ряда встреч, начиная с 19 февраля, для обсуждения торговых отношений между двумя станами", - говорится в распространенном заявлении Сандерс.
Обновлено в 20:58
Политика
Против Трампа подали иск 16 штатов США
Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 21:12
Политика
Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов
Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT.
Обновлено в 16:43
Общество
Друзь уезжает в США на фоне скандала
Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 19:01
Политика
В Оттаву едет конвой из 170 грузовиков с недовольными решениями властей в нефтеотрасли
Конвой с протестующими из примерно 170 грузовиков подъезжает к столице Канады, чтобы высказать свое недовольство решениями властей в нефтяной отрасли страны.
Обновлено в 21:42
Наука
Умер автор термина «глобальное потепление»
В Нью-Йорке скончался геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер — автор термина «глобальное потепление».
Обновлено в 20:59
Политика
Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер
Как подсчитали в ведомстве, на конец 2018 года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, при этом предполагаемый ущерб от них составил 6,3 миллиарда долларов США.
Обновлено в 19:51
Энергетика
В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%
Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Политика
Порошенко обвинил Россию в стремлении создать «вторую версию» СССР
Украинский президент Петр Порошенко обвинил российскую сторону в стремлении "уничтожить украинскую государственность".
Обновлено в 21:39
Происшествия
Родителей экс-премьера Италии арестовали
Родителей бывшего итальянского премьера Маттео Ренци поместили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства, передает ANSA.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В США заключённые взломали автомобиль ради спасения ребёнка
Во Флориде (США) группа заключённых вскрыла автомобиль, чтобы спасти ребенка, который остался внутри.
Обновлено в 14:40
Политика
Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни
Обновлено в 15:16
Политика
Сирия: военные РФ помогают местным жителям узнать судьбу родственников
Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР помогают местным жителям узнать судьбу их пропавших родственников.
Обновлено в 22:07
Общество
Жителям российского города предложили чаще приходить в похоронное бюро
Жители Нового Уренгоя возмутились приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугах, напечатанного в чеке конторы.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны
Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.
Обновлено в 07:01
Общество
Первый канал показал, как зрители шоу «Поле чудес» пакетами уносят еду
В эфире популярного шоу Первого канала «Поле чудес» появились кадры, на которых зрители по завершении съемок сметают с игрового барабана еду — гостинцы, привезенные участниками шоу.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики.
Обновлено в 14:25
Экономика
Великобритания и Израиль подписали соглашение о торговле после Brexit
Великобритания и Израиль подписали соглашение о непрерывности торговли между двумя странами после Brexit, говорится в сообщении британского министерства международной торговли.
Обновлено в 20:48
Общество
Умер герой легендарного снимка со дня окончания Второй мировой
Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.
Обновлено в 12:14
Хоккей
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: Кучеров оформил дубль в первом периоде
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 20:25