Экономика
REGNUMВ ФАС рассказали о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о приватизации лоукостера «Победа», входящего в группу «Аэрофлот», носит только инициативный характер, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
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В ФАС заявили, что приватизация «Победы» рассматривается в предположительном ключе
Экономика сегодня05:30
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Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ
Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко выставила мексиканскую виллу на продажу. О стоимости виллы пока не сообщается.
Дни24 03:59
Политика
Поляки пожаловались на недобросовестность украинских мигрантов
Одни осуждают Булльманна за расизм, а другие поляки жалуются «на недобросовестность и безответственность украинских мигрантов».
ФАН 04:03
Кино
Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»
Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза вчера в 16:25
Авто
В Infiniti сменится главный дизайнер
Накамура имеет большой дизайнерский опыт как в Nissan, так и в Infiniti, работая над концепцией седана Qs Inspiration, показанной на автосалоне в Шанхае в апреле, концепцией кроссовера QX Inspiration, показанной на автосалоне в Детройте в этом году и концепция прототипа Prototype 10, представленная в прошлом году на Пеббл-Бич.
SpeedMe вчера в 13:15
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тыс. штрафов за нарушения в школах
Свыше 27 тыс. штрафов на сумму в 200 млн рублей вынес Роспотребнадзор за нарушения санитарного законодательства в школах.
Известия 06:24
Кино
Определен самый популярный российский фильм XXI века
Назван самый популярный российский фильм XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Кино Mail.ru".
Газета.Ru 07:37
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57
Главы двух стран поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.
ТАСС 06:43
Политика
Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты в АТР
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил обеспокоенность в связи с намерениями США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Известия 07:44
Космос
Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной
Доктор Стефани Олсон из Чикагского университета на международном конгрессе по геохимии и смежным наукам в Барселоне сообщила, что многие экзопланеты являются более пригодными для жизни, чем Земля.
Российская газета вчера в 09:11
Армия и оружие
США развернули в Британии три бомбардировщика В-2А Spirit
На британскую авиабазу Фейрфорд в 2:30 по московскому времени 27 августа 2019 года прибыли три американских стратегических бомбардировщика В-2А Spirit.
ИА REX 05:33
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Политика
Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев
Известия вчера в 08:20
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали новый российский скафандр «Сокол-М»
Новый спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация" впервые представлен общественности на авиакосмическом салоне МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:45
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика
Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%
Новостной фронт вчера в 05:58
Политика
Зеленский выбрал премьера Украины, сообщают СМИ
Газета.Ru 07:46
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
ФАН вчера в 18:13
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17