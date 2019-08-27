Экономика

REGNUMREGNUMВ ФАС рассказали о предложении по приватизации «Победы»

Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о приватизации лоукостера «Победа», входящего в группу «Аэрофлот», носит только инициативный характер, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
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ФАС выступает за частичную приватизацию ФГК

РИА Новости01:56

ФАС: предложение о приватизации «Победы» — это только инициатива

Дума ТВ04:48

В ФАС рассказали о предложении по приватизации «Победы»

REGNUM03:36

В ФАС заявили, что приватизация «Победы» рассматривается в предположительном ключе

Экономика сегодня05:30
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Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Происшествия

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки

Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Происшествия

ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ

Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.
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Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продает свою виллу в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко выставила мексиканскую виллу на продажу. О стоимости виллы пока не сообщается.
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Политика

Поляки пожаловались на недобросовестность украинских мигрантов

Одни осуждают Булльманна за расизм, а другие поляки жалуются «на недобросовестность и безответственность украинских мигрантов».
ФАН 04:03
Кино

Опубликован тизер нового эпизода саги «Звездные войны»

Тизер девятого фильма фантастической киноэпопеи «Звездные войны» был опубликован на официальном YouTube-канале Star Wars.
Политическая Экспертиза вчера в 16:25
Авто

В Infiniti сменится главный дизайнер

Накамура имеет большой дизайнерский опыт как в Nissan, так и в Infiniti, работая над концепцией седана Qs Inspiration, показанной на автосалоне в Шанхае в апреле, концепцией кроссовера QX Inspiration, показанной на автосалоне в Детройте в этом году и концепция прототипа Prototype 10, представленная в прошлом году на Пеббл-Бич.
SpeedMe вчера в 13:15
Общество

Роспотребнадзор вынес свыше 27 тыс. штрафов за нарушения в школах

Свыше 27 тыс. штрафов на сумму в 200 млн рублей вынес Роспотребнадзор за нарушения санитарного законодательства в школах.
Известия 06:24
Кино

Определен самый популярный российский фильм XXI века

Назван самый популярный российский фильм XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Кино Mail.ru".
Газета.Ru 07:37
Политика

Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57

Главы двух стран поднялись по приставной лестнице к кабине самолета и осмотрели ее.
ТАСС 06:43
Политика

Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты в АТР

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил обеспокоенность в связи с намерениями США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Известия 07:44
Политика

Рогозин рассказал об отказавшей при стыковке «Союза» с МКС аппаратуре

Газета.Ru 00:58
Космос

Земля оказалась не самой пригодной для жизни планетой во Вселенной

Доктор Стефани Олсон из Чикагского университета на международном конгрессе по геохимии и смежным наукам в Барселоне сообщила, что многие экзопланеты являются более пригодными для жизни, чем Земля.
Российская газета вчера в 09:11
Армия и оружие

США развернули в Британии три бомбардировщика В-2А Spirit

На британскую авиабазу Фейрфорд в 2:30 по московскому времени 27 августа 2019 года прибыли три американских стратегических бомбардировщика В-2А Spirit.
ИА REX 05:33
Политика

Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
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Спорт

Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам

Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Политика

Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).
Lenta.ru 07:31
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в столице по итогам семи месяцев

Известия вчера в 08:20
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире

ТАСС 02:43
Армия и оружие

На МАКС-2019 показали новый российский скафандр «Сокол-М»

Новый спасательный скафандр "Сокол-М" для экипажа перспективного российского космического корабля "Федерация" впервые представлен общественности на авиакосмическом салоне МАКС-2019, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:45
Здоровье

В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы

Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Политика

Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%

Новостной фронт вчера в 05:58
Политика

Зеленский выбрал премьера Украины, сообщают СМИ

Газета.Ru 07:46
Музыка

Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Политика

ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема

Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика

Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

ФАН вчера в 18:13
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика

Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян

Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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