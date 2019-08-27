Экономика
REGNUMВ ФАС рассказали о предложении по приватизации «Победы»
Предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о приватизации лоукостера «Победа», входящего в группу «Аэрофлот», носит только инициативный характер, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Игорь Артемьев.
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Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Радио Sputnik вчера в 20:00
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Авто
Люксовый вертолёт в стиле Aurus впервые представили на МАКС-2019
Новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019.
News.ru 03:27
Политика
Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки»
Париж и Берлин стремятся к проведению саммита «нормандском формата» (Германия, Франция, Россия и Украина) в ближайшее время, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита «Группы семи».
Взгляд.ру 25 августа в 12:48
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Самой высокооплачиваемой певицей 2019 года по версии Forbes стала американская исполнительница Тейлор Свифт.
Клопс вчера в 13:07
Армия и оружие
Пентагон сообщил о нехватке специалистов в армии США и решил поднять уровень выплат
Военное обозрение 03:17
Происшествия
В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта
Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.
РИА Новости 04:10
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС вчера в 07:33
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
В Москве госпитализирован популярный в 90-е годы певец Юлиан, пишет Mash.
Московский Комсомолец 03:46
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru вчера в 17:26
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Космос
На МАКС-2019 впервые представят ракетный двигатель для полетов на Луну
Вести.Финанс вчера в 04:41
Авто
«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков
В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Политика
В ГД оценили готовность законопроекта об усилении пожарного надзора за строительством
Документ предусматривает возвращение в законодательство нормы об обязательном участии органов госпожнадзора в проведении экспертизы проектной документации и выдаче заключения о соответствии построенного или реконструированного здания требованиям пожарной безопасности.
ТАСС 03:37
Финансы
За полугодие Polymetal увеличил EBITDA на 34%
Рентабельность по EBITDA выросла до 43% против 38% в 1-м полугодии 2018 года на фоне успешного запуска Кызыла (Казахстан), работающего на полной проектной производительности в течение периода, добавляет компания.
Финмаркет 03:09
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика
Трамп: Обама должен был остановить присоединение Крыма к России
Бывший президент США Барак Обама должен был остановить присоединение Крыма к России, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции.
Rambler News Service вчера в 11:50
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Авто
Модель Opel Crossland X покажет осенью топовый силовой агрегат
У кроссовера Opel Crossland X все бензиновые двигатели имеют один рабочий объём — 1,2 л (три цилиндра), но различаются системы питания.
Драйв вчера в 11:11
Общество
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Продукты, купленные с рук, потенциально опасны для здоровья, заявили в Роскачестве.
РИА Новости 01:27
Армия и оружие
Обнаружены останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе
Останки 17 солдат Красной Армии, погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол в Монголии 80 лет назад, обнаружены поисковым отрядом Восточного военного округа.
МИР 24 04:36
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Екатеринбург-ТВ 01:03