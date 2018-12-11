Происшествия
Обыски связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере, в котором обвинили певца, шоумена и ресторатора Арэя Балевского. По данным следствия Балевский обратился в дагестанскую компанию «Каспэнергосбыт» и предложил договориться с ФАС, используя знакомства в руководстве службы.
Lenta.ruвчера в 20:37
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с чего всё началось
В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников Выемки документов и допросы ряда руководителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провели во вторник следователи столичной полиции совместно с оперативниками ФСБ.Коммерсантъвчера в 12:32
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Происшествия
В результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Пензой
Один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП в Пензенской области.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Власти уточнили число пострадавших в ДТП в Псковской области
Два человека из числа пострадавших при съезде в кювет экскурсионного микроавтобуса в Псковской области находятся в состоянии средней тяжести, всего в ДТП пострадали 10 пассажиров, сообщили РИА Новости в среду в областном комитете по здравоохранению.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину
"В кафе обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями", - рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Росавиация расследует инцидент с самолетом, который задел хвостом ВПП
Росавиация начала расследование причин инцидента с самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", который не смог взлететь в Нерюнгри в Якутии, задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ
В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ. Жителей частично эвакуировали с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МЧС Омской области.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Свердловской области в ДТП с маршруткой пострадали два человека
Для предотвращения взрыва пожарные произвели охлаждение баллонов, - сообщила пресс-атташе ведомства Наталья Зырянова, добавив, что пассажиров "Газели" усадили в пожарную машину, чтоб они не замерзли в ожидании другой попутной маршрутки.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Самолет c министром обороны Болгарии экстренно сел в Вене
В аэропорту австрийской столицы совершил экстренную посадку самолет болгарского авиаперевозчика Bulgaria Air.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Забайкалье семимесячный ребенок погиб при пожаре
В селе Бырка Приаргунского района произошел пожар в жилом доме, где в это время находились четверо малолетних детей.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области
В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины
Полицейские в Москве задержали мужчину, который подозревается в том, что задушил женщину и выбросил ее тело в контейнер для мусора.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Суд в Китае приговорил к казни мужчину, сбившего насмерть 15 человек
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Генпрокуратуре оценили ущерб от коррупции в 2018 году
Ущерб от коррупционных преступлений, установленный по расследованным уголовным делам, за девять месяцев этого года составил 46 млрд рублей.
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе
Неизвестный устроил стрельбу в соборе в бразильском штате Сан-Паулу, а затем покончил с собой, сообщает телеканал Globo, ссылаясь на скорую помощь.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В Вырице задержали 18-летнего парня за секс с 14-летней девочкой
Обновлено в 02:04