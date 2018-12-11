Происшествия
В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов
В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларовLenta.ruвчера в 20:37
Обыски связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере, в котором обвинили певца, шоумена и ресторатора Арэя Балевского. По данным следствия Балевский обратился в дагестанскую компанию «Каспэнергосбыт» и предложил договориться с ФАС, используя знакомства в руководстве службы.
Lenta.ruвчера в 20:37
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с чего всё началось
В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников Выемки документов и допросы ряда руководителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провели во вторник следователи столичной полиции совместно с оперативниками ФСБ.Коммерсантъвчера в 12:32
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Происшествия
Глава МВД Франции уточнил данные о погибших в Страсбурге
Прибывший в Страсбург, где вечером 11 декабря произошла стрельба, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что жертвами преступника стали три человека, еще 12 получили ранения, сообщает телеканал BFMTV.
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Происшествия
В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ
Обновлено в 00:33
Происшествия
Появилось видео перестрелки в кафе в Москве
Видеозапись перестрелки в кафе в Москве появилось в Сети. Инцидент произошел в ночь на среду, 12 декабря.
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Происшествия
В Бразилии четыре человека погибли при стрельбе в храме
В результате стрельбы погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Нападавший после стрельбы совершил самоубийство.
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Происшествия
Под Псковом экскурсионный автобус съехал в кювет, пострадали 9 человек
Обновлено в 00:34
Происшествия
Экипаж Boeing вынужденно прервал взлет в аэропорту Нерюнгри в Якутии
Экипаж пассажирского самолета авиакомпании "Якутия" принял решение о вынужденном прекращении полета при взлете из аэропорта Нерюнгри в Якутии, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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Происшествия
В Забайкалье семимесячный ребенок погиб при пожаре
В селе Бырка Приаргунского района произошел пожар в жилом доме, где в это время находились четверо малолетних детей.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Суд в Китае приговорил к казни мужчину, сбившего насмерть 15 человек
Народный суд средней ступени города Хэнъян в китайской провинции Хунань по итогам открытого слушания в среду вынес смертный приговор мужчине, который в сентябре этого года совершил умышленный наезд на толпу, в результате которого погибли 15 человек, говорится в заявлении на сайте судебной инстанции.
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Происшествия
Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области
Восемь вагонов с рудой сошли с рельсов в Кировской области, пострадавших нет.
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Происшествия
Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены
Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве
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Глава Росприроднадзора по Красноярскому краю задержан за взятку
Андрея Калинина, возглавляющего межрегиональное управление Росприрорнадзора по Красноярскому краю и Тыве, задержали за взятку.
Обновлено в 00:11
Происшествия
В Астраханской области взорвалась ракета С-300
На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области ракета ЗРК С-300 отклонилась от заданной траектории и взорвалась в воздухе, а затем упала неподалеку от полигона.
Обновлено в 00:10
Происшествия
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне
Петербургские следователи начали проверку обстоятельств, при которых в школьном бассейне отравилось 16 учеников, девять из них были госпитализированы.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Украинские раскольники устроили драку на глазах у прихожан
Драка произошла в Успенском храме, в Тернопольской области между архиепископом так называемой Украинской автокефальной православной церкви Тихоном Петранюком и прихожанами во главе с настоятелем Иоанном Бойко.
Обновлено в 00:21