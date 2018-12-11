Происшествия

В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов
Lenta.ru
20:37

Обыски связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере, в котором обвинили певца, шоумена и ресторатора Арэя Балевского. По данным следствия Балевский обратился в дагестанскую компанию «Каспэнергосбыт» и предложил договориться с ФАС, используя знакомства в руководстве службы.
Lenta.ru20:37
с чего всё началось

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников Выемки документов и допросы ряда руководителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провели во вторник следователи столичной полиции совместно с оперативниками ФСБ.
Коммерсантъ12:32

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ФСБ и МВД провели обыски в московском офисе ФАС

Газета.Ru14:51

В офисе ФАС прошла выемка документов по делу о мошенничестве

Интерфакс14:35

ФСБ и МВД провели следственные действия в московском офисе ФАС

ТАСС14:25

Выемка документов в ФАС прошла по делу о мошенничестве

News.ru15:03

ФСБ и МВД провели обыски в здании ФАС в Москве

РБК13:03

В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников

Коммерсантъ12:32

В ФАС пришли с обыском

Говорит Москва13:36
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Происшествия

Во время стрельбы в Страсбурге погибли два человека

Жертвами стрельбы в городе Страсбурге (Франция) стали два человека, передает радиостанция France Info.
Обновлено в 21:17
Происшествия

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ. Жителей частично эвакуировали с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МЧС Омской области.
Обновлено в 21:31
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек

Десять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, перевернувшимся под Псковом.
Обновлено в 21:12
Происшествия

Грузовой поезд сошел с рельсов в Кировской области

В Кировской области 31 вагон грузового поезда, перевозившего бокситы, сошел с рельсов.
Обновлено в 21:06
Происшествия

В Астраханской области взорвалась ракета С-300

Обновлено в 18:29
Происшествия

В кафе на юго-западе Москвы застрелили мужчину

В столице России введен план "Перехват". Полиция ищет злоумышленника, убившего посетителя кафе на Ленинском проспекте.
Обновлено в 21:05
Происшествия

СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне

Обновлено в 19:59
Происшествия

На Дону задержали двоих подростков по подозрению в убийстве женщины

Обновлено в 21:09
Происшествия

Агента Глушакова спросили про угрозы игрока в адрес жены

Агент капитана "Спартака" Дениса Глушакова Павел Андреев ответил на вопрос об угрозах футболиста в адрес жены Дарьи.
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Происшествия

В Нерюнгри пассажирский самолет затормозил, так и не взлетев

Обновлено в 21:26
Происшествия

Семимесячный ребенок погиб в пожаре в Забайкалье

Обновлено в 21:11
Происшествия

Мэра города Питкяранта в Карелии сбила машина

Машина сбила мэра карельского города Питкяранта Татьяну Юрченко.
Обновлено в 21:21
Происшествия

Лифт с сотрудником упал в здании Минтруда в Москве

Обновлено в 20:37
Происшествия

В Махачкале мужчины спасли выпавшую из окна девочку

Девочка получила незначительные травмы, один из мужчин вывихнул кисть руки, сообщил 11 декабря телеканал «Звезда».
Обновлено в 21:28
Происшествия

На Украине священник автокефальной церкви получил травмы в драке с паствой Филарета

Драка за право проводить богослужение в церкви села Винятинцы Залещицкого района Тернопольской области произошла между священниками и верующими непризнанных Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 20:52
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