Обыски связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере, в котором обвинили певца, шоумена и ресторатора Арэя Балевского. По данным следствия Балевский обратился в дагестанскую компанию «Каспэнергосбыт» и предложил договориться с ФАС, используя знакомства в руководстве службы.

Lenta.ru 20:37