Происшествия
В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов
В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларовLenta.ru20:37
Обыски связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере, в котором обвинили певца, шоумена и ресторатора Арэя Балевского. По данным следствия Балевский обратился в дагестанскую компанию «Каспэнергосбыт» и предложил договориться с ФАС, используя знакомства в руководстве службы.
Lenta.ru20:37
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с чего всё началось
В антимонопольной службе изъяли документы и допросили сотрудников Выемки документов и допросы ряда руководителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провели во вторник следователи столичной полиции совместно с оперативниками ФСБ.Коммерсантъ12:32
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