В ФАС прокомментировали инициативу о праве доступа к банковской тайнеРосбалт вчера в 06:24

В ЦБ в ответ на запрос "Ъ" сообщили, что Банк России изучит инициативу в случае ее поступления. Полномочия для запрашивания подобной информации у кредитных организаций у ФАС есть исходя из профильного закона «О защите конкуренции».

с чего всё началось

Ранее сегодня СМИ сообщили, что ФАС готовит поправки в законодательство, цель которых — получить право доступа к данным о банковских счетах. Поправки предложено внести в закон «О банках и банковской деятельности».

В ФАС прокомментировали инициативу о праве доступа к банковской тайне

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