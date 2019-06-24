Экономика
В ФАС предложили пересмотреть тарифы на билеты в плацкартГород+ вчера в 04:57
Ведомство предлагает отменить субсидии на перевозки и при этом ввести социально значимые направления, на которые будет выделятся порядка 8,5 миллиардов субсидий в год. В настоящий момент ФАС регулирует цены на проезд в плацкартных и общих вагонах.
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с чего всё началось
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.Коммерсантъ23 июня в 18:42
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СМИ: В ФАС предложили отказаться от субсидирования железнодорожных направлений
Life.ru23 июня в 23:58
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:28, Вашингтон
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