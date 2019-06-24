В ФАС предложили пересмотреть тарифы на билеты в плацкартГород+ вчера в 04:57

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

с чего всё началось

Ведомство предлагает отменить субсидии на перевозки и при этом ввести социально значимые направления, на которые будет выделятся порядка 8,5 миллиардов субсидий в год. В настоящий момент ФАС регулирует цены на проезд в плацкартных и общих вагонах.

В ФАС предложили пересмотреть тарифы на билеты в плацкарт

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