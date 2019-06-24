В ФАС предложили изменить тарифы на билеты в плацкартНакануне.Ru вчера в 20:15

ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов. В ведомстве предлагают отказаться от регулирования цен на такие билеты по всем направлениям.

В ФАС предложили изменить тарифы на билеты в плацкарт

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