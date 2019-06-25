ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердиласьКомсомольская правда 10:39

Федеральная антимонопольная служба России проверила информацию о подорожании бензина в Сибири и на Дальнем Востоке. Оказалось, что ситуация остается рыночной - росту цен предшествовало падение. Об этом сообщил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердилась

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