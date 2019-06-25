Энергетика
В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на топливо в июлеРБК 09:53
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива после окончания с 1 июля действия соглашения по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает корреспондент РБК.
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Обновлено в 12:03
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Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса
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«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
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Энергетика
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