Энергетика

В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на топливо в июлеРБК 09:53

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива после окончания с 1 июля действия соглашения по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает корреспондент РБК.
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В России объяснили ситуацию с ростом цен на бензин

Lenta.ru09:34

ФАС не увидела предпосылок для роста цен на автомобильное топливо

Российская газета08:22

ФАС не обнаружила нарушений с ценами на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке

Коммерсантъ08:52

ФАС не нашла нарушений в ценообразовании на рынке топлива Сибири и Дальнего Востока

Ведомости08:24

ФАС дала благоприятный прогноз по ситуации на рынке автомобильного топлива

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Кабмин обсуждает изменение механизма сглаживания цен на бензин на Дальнем Востоке

ТАСС08:18

ФАС проверит рост цен на бензин на Дальнем Востоке

SakhaNews21 июня в 19:19
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Происшествия

В Испании задержан серийный грабитель-отравитель

В Мадриде полиция Испании задержала грабителя, который перед совершением преступлений подмешивал своим жертвам в напитки скополамин – опасное наркотическое вещество, которое лишает человека способности к адекватному восприятию происходящего, сообщает Национальная полиция.
Обновлено в 13:15
Политика

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке

Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Хоккей

«Сент-Луис» начнет новый сезон НХЛ домашней игрой с «Вашингтоном»

В других матчах дня 2 октября «Торонто» дома сразится с «Оттавой», «Эдмонтон» примет «Ванкувер», а «Вегас» - «Сан-Хосе».
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

Полномочия России в ПАСЕ оспорили

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) все же были оспорены, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:20
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Общество

Новак и Ливинский наградили победителей школьной олимпиады «Россетей»

Обновлено в 10:41
Происшествия

Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»

Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Экономика

Российским чиновникам поднимут оклады и пенсии

Увеличение оклада чиновников произойдет за счет средств, сэкономленных за счет запланированного на ближайшие годы сокращения госаппарата (на 5-10%) без сокращения фондов оплаты труда госслужащих, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:25
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Футбол

Жена Риксена поблагодарила фанатов «Зенита» за поддержку

Вероника Риксен, жена смертельно больного экс-полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, поблагодарила за поддержку фанатов петербургского клуба.
Обновлено в 12:38
Политика

В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию

Напомним, в конце прошлой недели лидер РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям перелеты в Грузию.
Обновлено в 08:55
Экономика

Орешкин рассказал о своем видении будущего глобального кризиса

По словам Орешкина, падение цен на нефть уже не окажет такого негативного эффекта на экономику, что восемь-десять лет назад, но в то же время и рост цен уже не оказывает выраженного положительного воздействия.
Обновлено в 07:06
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

«Байкал вызывает все больше беспокойства», – признался специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Всероссийском водном конгрессе.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления продюсера

Обновлено в 07:21
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Стал известен райдер Аллы Пугачевой

Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

На международный военно-технический форум «Армия-2019» приехали делегации, представляющие 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Обновлено в 07:02
Экономика

IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году

IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Гаджеты

Выпущено приложение, стирающее людей с фотографий

Магазин приложений App Store теперь предлагает необычную новинку под названием Bye Bye Camera, с помощью которой пользователи могут удалять людей с фотографий.
Обновлено в 12:58
Политика

Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Политика

Соловьев оскорбил покойного Доренко

Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Испании ссора детей спровоцировала массовые беспорядки

Восьмилетний мальчик ударил ровесницу. За девочку вступились её мать и отец и набросились на родителей обидчика.
Обновлено в 11:30
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Пожару в Терехове на западе Москвы присвоен повышенный номер сложности

Обновлено в 13:13
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
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