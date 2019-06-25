В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на топливо в июлеРБК 09:53

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива после окончания с 1 июля действия соглашения по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает корреспондент РБК.

В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на топливо в июле

Авто Стало известно, на чем ездят россияне Замыкает тройку лидеров в предпочтениях жителей нашей страны ещё один японский бренд — Nissan, в России насчитывается 2,07 млн автомобилей этого бренда, из которых четверть с правым рулем (526 тыс. шт.).

Общество Директор пермской гимназии сохранила работу после гендерного скандала Мировой суд города Перми прекратил производство по административному делу в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой, ее не будут отстранять от должности руководителя из-за того, что в образовательном учреждении установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек.

Авто Дизайн нового Land Rover Defender раскрыли в наборе Lego В последние месяцы в Сети начали появляться шпионские снимки нового внедорожника Land Rover Defender, но на всех них автомобиль покрыт тщательной маскировкой, поэтому разглядеть детали его внешнего вида крайне сложно.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Политика Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.

Шоу-бизнес Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской Актер Михаил Ефремов назвал причину смерти своей матери Аллы Покровской. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 25 июня.

Футбол «Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии Петербургский «Зенит» проявляет интерес к форварду сборной Колумбии и клуба «Атлетико Хуниор» Луису Диасу Маруланде.

Политика Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России Глава украинского МИД Павел Климкин сообщил в Facebook, что Украина отзывает посла при Совете Европы после резолюции, которая даёт возможность возвращения российской делегации в организацию.

Общество Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.

Технологии «Яндекс.Касса» запускает платежи через WeChat Pay Платежное решение для бизнеса «Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay для интернет-магазинов и других онлайн-сервисов.

Политика Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.

Музыка Киркоров показал новый клип с голосовым помощником «Марусей» Филипп Киркоров представил новый клип на песню «Стеснение пропало», одним из главных героев которого стал голосовой помощник от Mail.ru Group «Маруся».

Шоу-бизнес Фото: мама Ирины Шейк поддержала ее после разрыва с Брэдли Купером На смену Стелле Максвелл, с которой Ирина Шейк провела свободное от показов время во Флоренции, пришла ее мама Ольга Шайхлисламова.

Транспорт Верховный суд РФ решил лишать прав за грязные номера Согласно постановлению пленума ВС РФ, штраф за намеренно скрытые номера составит 5 тысяч рублей.

Происшествия Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100 Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.

Происшествия Суд сократил срок домашнего ареста Анастасии Шевченко Ростовский областной суд сократил срок домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе суда.

Кино Фильм «Мстители: Финал» снова покажут в России С 27 июня по 30 июня все зрители и поклонники франшизы смогут вновь насладиться просмотром завершающей главы франшизы "Мстители" и увидеть уникальный, ранее не изданный контент: обращение режиссёров картины братьев Руссо, незавершенную вырезанную сцену из фильма, а также эксклюзивное видео из нового фильма Мфкмуд "Человек-Паук: Вдали от дома", который выйдет в широкий прокат 4 июля.

Интернет Mail.Ru перестанет использовать пароли Почта Mail.Ru решила отказаться от традиционного использования паролей при авторизации пользователей, переключившись на одноразовые коды.

Экономика На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Политика В грузинском Кобулети митингуют отельеры, Минэкономики обещает помочь Решение руководства России о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию стало «серьезным шоком», но власти Грузии сделают все для того, чтобы минимизировать ущерб для бизнеса, работающего в «индустрии гостеприимства», заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на встрече с туроператорами в Батуми.

Политика В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Политика Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа.