Энергетика
В ФАС не увидели предпосылок для роста цен на топливо в июлеРБК 09:53
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста стоимости автомобильного топлива после окончания с 1 июля действия соглашения по контролю за ценами. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, передает корреспондент РБК.
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По словам Голомолзина, ФАС не видит предпосылок для роста цен на автомобильное топливо с истечением срока действия топливного соглашения после 1 июля, так как к настоящему времени созданы все необходимые механизмы для сохранения стабильных цен на топливо.ТАСС07:56
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