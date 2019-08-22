Ранее СМИ сообщали, что входящие в G8 страны ЕС — Великобритания, Германия, Италия и Франция — могут поддержать возвращение России только при условии выполнения ею минских соглашений.

В Евросоюзе выступили против возвращения России в G8

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