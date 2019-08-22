Политика

В Евросоюзе выступили против возвращения России в G8Говорит Москва 09:53

Ранее СМИ сообщали, что входящие в G8 страны ЕС — Великобритания, Германия, Италия и Франция — могут поддержать возвращение России только при условии выполнения ею минских соглашений.
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Lenta.ru06:27

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Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
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Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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В первом полугодии чистая прибыль группы Альфа-банка (входят ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) в годовом сопоставлении снизилась в 2,6 раза и составила $249 млн, говорится в отчетности банка по МСФО.
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