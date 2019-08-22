Политика

В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8РБК 06:21

Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
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Источник заявил о негативном отношении ЕС к идее вернуть Россию в G8

RT на русском07:07

Евросоюз выступил против возвращения России в G8

Lenta.ru06:27

Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник

РИА Новости05:13

В Евросоюзе идею возвращения к формату «восьмерки» сочли признаком слабости G7

ТАСС06:11

«Признак слабости»: ЕС выступил против возвращения России в G7

РЕН ТВ05:24

В ЕС выступили против возвращения России в G8

Московский Комсомолец05:14

В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8

РБК06:21
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Обновлено в 00:14
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Футбол

«Наполи» заинтересовался Чаловым

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика

В США могут отменить право на гражданство по рождению

Американский президент заявил, что власти всерьез рассматривают возможность отмены права предоставления гражданства США по рождению на территории страны.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских обвинили в изнасиловании

Обновлено в 09:05
Кино

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года

Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
Обновлено в 07:22
Политика

Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом

Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Политика

Трамп поддержал возврат России в G8

Обновлено 20 августа в 16:00
Армия и оружие

В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков

В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика

Дмитрий Медведев прибыл в Казань на открытие WorldSkills

Контекст Премьер-министр РФ встретится со сборной России примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Ингушетии восемь человек пострадали в массовой драке со стрельбой

Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Политика

Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Обновлено в 09:38
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Здоровье

Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении

Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении, сообщило ИА «Все новости».
Обновлено в 06:06
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Обновлено в 03:45
Здоровье

Ученые назвали простой способ продлить жизнь

Британцы добавили, что можно существенно увеличить продолжительность жизни, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день.
Обновлено в 08:20
Политика

В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста 31 августа

Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров

Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Космос

Перед стартом к МКС робот «Федор» поздравил россиян с Днем флага

Обновлено вчера в 22:24
Гаджеты

IPhone с тройной камерой и рекордно большой MacBook: Bloomberg узнал характеристики новых устройств Apple

Новые смартфоны, которые Bloomberg называет iPhone Pro, станут «наследниками» моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад

Обновлено вчера в 16:05
Политика

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Чечне на газовой заправке произошел взрыв

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла сообщения о сердечном приступе

Обновлено в 04:52
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