Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.

В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8

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