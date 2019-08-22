Политика
В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8РБК 06:21
Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.
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Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Наполи» заинтересовался Чаловым
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика
В США могут отменить право на гражданство по рождению
Американский президент заявил, что власти всерьез рассматривают возможность отмены права предоставления гражданства США по рождению на территории страны.
Обновлено вчера в 15:37
Кино
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
Обновлено в 07:22
Политика
Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом
Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Политика
Трамп поддержал возврат России в G8
Обновлено 20 августа в 16:00
Армия и оружие
В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков
В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Казань на открытие WorldSkills
Контекст Премьер-министр РФ встретится со сборной России примет участие в торжественной церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству.
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Политика
Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Обновлено в 09:38
Здоровье
Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении
Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении, сообщило ИА «Все новости».
Обновлено в 06:06
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 03:45
Здоровье
Ученые назвали простой способ продлить жизнь
Британцы добавили, что можно существенно увеличить продолжительность жизни, если ходить быстрым шагом по 24 минуты в день.
Обновлено в 08:20
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста 31 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров
Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Космос
Перед стартом к МКС робот «Федор» поздравил россиян с Днем флага
Обновлено вчера в 22:24
Гаджеты
IPhone с тройной камерой и рекордно большой MacBook: Bloomberg узнал характеристики новых устройств Apple
Новые смартфоны, которые Bloomberg называет iPhone Pro, станут «наследниками» моделей iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Обновлено в 06:37