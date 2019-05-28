Экономика
В Евросоюзе выпустили новые банкноты евроРБК Калининград 11:30
Европейский центральный банк объявил о выпуске новых банкнот номиналом 100 и 200 евро. Их уже ввели в обращение, пишет Deutsche Welle. Купюры оснащены спутниковыми голограммами — значок евро на них виден при повороте.
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Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
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«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
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Глава Евросовета Дональд Туск назвал ситуацию с Brexit вакциной от антиевропейской пропаганды, заявив, что избиратели в ЕС сделали для себя выводы о том, что на практике означает выход страны из союза.
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Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
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В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
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Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
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Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
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Вокалист Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено в 16:22
Экономика
РЖД предложили повысить тарифы для металлургов
РЖД предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) повысить тарифы на перевозку железной руды и кокса минимум на 25%.
Обновлено в 13:07
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Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено в 13:38
Общество
ЕГЭ, открытые данные и здравоохранение: лучшие практики региональных властей
Экспертный институт социальных исследований сформировал топ-5 лучших региональных практик за период с 20 по 26 мая.
Обновлено в 14:21
Авто
Новая Mazda 3 может появиться в России уже этим летом
Важно заметить, что опционального полного привода у российских Mazda 3 не предусмотрено, хотя именно он стал главной "изюминкой" нового поколения модели.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
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Политика
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Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
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Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
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Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
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Интернет
В Нидерландах стали использовать банкоматы для поиска детей
Начиная с прошлой недели, более 300 банкоматов в Нидерландах начали показывать фотографии пропавших детей на своих заставках.
Обновлено в 11:32
Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюры
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
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Политика
Канцлер Австрии отправлен в отставку
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отправил в отставку канцлера Себастьяна Курца и его правительство, сообщило агентство APA.
Обновлено в 06:20