В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200ТАСС 02:49

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200. Всего будет напечатано 3 млрд купюр нового образца. Старые же постепенно будут изымать из торговых сетей, при этом они остаются полноценным платежным средством.

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

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