В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200ТАСС 02:49

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200. Всего будет напечатано 3 млрд купюр нового образца. Старые же постепенно будут изымать из торговых сетей, при этом они остаются полноценным платежным средством.

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

Хоккей Сборная России сыграет в группе с командами Финляндии и США на ЧМ-2020 Сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании сыграют в группе А. Встречи сборной России пройдут в Цюрихе, команды из группы А будут играть в Лозанне.

Происшествия В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.

Политика В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

Интернет В Москве пройдет тест предсерийного образца квантового телефона В Москве 28 мая состоится презентация предсерийного образца российского квантового телефона, сообщает ТАСС.

Авто Новый Kia XCeed сфотографировали без камуфляжа Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.

Здоровье Названы самые бесполезные советы врачей Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.

Политика Порошенко станет спонсором радикалов Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.

Политика Коломойский рассказал, кто займет место Ульяны Супрун Олигарх уверенно предсказывает, что ее место займет депутат Верховной Рады от партии «Возрождение» Дмитрий Шипка, которого прозорливый «Беня» назвал своим товарищем.

Общество Российских школьников начнут обучать ЗОЖ К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).

Спорт Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.

Технологии Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка Рак желудка в России у пациентов выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года, заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.

Футбол Экс-игрока «Реала» заподозрили в организации договорных матчей Испанская полиция задержала нескольких футболистов по подозрению в организации договорных матчей.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Авто Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.

Общество Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11 Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.

Общество «Связной» и «Евросеть» остались без главы «МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».

Экономика Россиянам пересчитают доплаты к пенсиям В России вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, пишет Российская газета.

Экономика Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей Ущерб России от аварий в российской ракетно-космической отрасли, которые произошли с 2010 по 2018 год, превышает 35 млрд руб. Данные приводятся в финансово-экономическом обосновании к постановлению правительства о субсидировании страхования пусков, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.