В Евросоюзе рассматривают возможность санкций против МадуроМосковский Комсомолец вчера в 22:40

Как стало известно Associated Press, некоторые страны европейского Союза изучают возможность введения ограничительных мер против главы венесуэльского государства Николаса Мадуро. Об этом агентству рассказали источники в дипломатических кругах.

В Евросоюзе рассматривают возможность санкций против Мадуро

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