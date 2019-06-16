Политика
В Евросоюзе рассматривают возможность санкций против МадуроМосковский Комсомолец вчера в 22:40
Как стало известно Associated Press, некоторые страны европейского Союза изучают возможность введения ограничительных мер против главы венесуэльского государства Николаса Мадуро. Об этом агентству рассказали источники в дипломатических кругах.
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Страны Европы готовят санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения
Эхо Москвывчера в 23:30
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