Экономика
В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500ТАСС вчера в 16:06
По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля. Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях.
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.
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