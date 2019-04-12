В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500ТАСС вчера в 16:06

По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля. Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях.

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

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