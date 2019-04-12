Экономика

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500ТАСС вчера в 16:06

По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля. Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях.
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В ЕС прекратили выпуск банкнот достоинством €500

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В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБКвчера в 11:37

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолецвчера в 15:09

В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвывчера в 14:02

В ЕС прекратили выпускать купюры по €500

Газета.Ruвчера в 13:51

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАССвчера в 16:06

Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RU25 апреля в 09:06
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:17, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдова00:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
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