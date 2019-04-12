В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500ТАСС вчера в 16:06

По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля. Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях.

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

Экономика Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.

Политика Глава Минэнерго создал комиссию по проверке нефти в «Дружбе» Министр энергетики Александр Новак, следуя поручению председателя правительства Дмитрия Медведева, учредил межведомственную комиссию по расследованию загрязнения нефти, поданной в нефтепровод «Дружба».

Происшествия Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.

Политика Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.

Общество Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.

Космос Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.

Политика Министр обороны Ирана заявил, что страна стала жертвой алчности США Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Политика «Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Здоровье Медики: есть специальная гимнастика для избавления от храпа Врачи считают, что есть смысл попробовать так называемую специальную гимнастику, которая позволит привести носоглотку в нормальное состояние.

Авто Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.

Авто Компания Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza Японский автомобильный бренд готовит к презентации новый хэтчбек Toyota Glanza.

Экономика Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.

Экономика Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте Вопросы дальнейшего углубления и расширения транспортно-логистического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ Как заявили в Минобороны, в результате проверки удалось установить пятерых курсантов, которые, не зная нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.

Кино Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".

Футбол Рашид Рахимов: «Каждый из игроков в „Ахмате“ прибавляет» Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отметил прогресс футболистов перед матчем 26-го тура РПЛ против "Динамо".

Авто На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.