Экономика

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500ТАСС вчера в 16:06

По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля. Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях.
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Сколько еще будут принимать купюры 500 евро?

Аргументы и Факты09:36

В ЕС прекратили выпуск банкнот достоинством €500

RT на русскомвчера в 17:13

Завтра в ЕС полностью остановят печать купюр в 500 евро

Московский Комсомолецвчера в 15:09

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

ТАССвчера в 16:06

В Евросоюзе прекращают выпускать банкноты достоинством 500 евро

Эхо Москвывчера в 14:02

В ЕС полностью прекратили выпуск банкнот по €500

РБКвчера в 11:37

Германия и Австрия избавляются от банкнот номиналом в 500 евро

Откровенно RU25 апреля в 09:06
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:23, Ашберн

Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

КП - Молдова00:40
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

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Экономика

Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области

По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
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Происшествия

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При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
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Культура

Меладзе не исключил пересмотра итогов конкурса «Голос. Дети»

Результат зрительского голосования был поставлен под вопрос.
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Политика

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В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
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Религия

Спецборт с Благодатным огнём вылетел в Россию

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Футбол

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Махачкалинский "Анжи" сыграли вничью с "Ростовом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
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Футбол

«Боруссия» уступила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу

В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке» на родном стадионе.
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Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке

Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
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Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
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Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 09:26
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«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи

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Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
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Здоровье

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Экономика

Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики

Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.
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Экономика

Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте

Вопросы дальнейшего углубления и расширения транспортно-логистического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
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Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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