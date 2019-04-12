Экономика
В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500ТАСС вчера в 16:06
По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля. Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Экономика
Дважды снизится тариф на вывоз мусора в Ростовской области
По словам чиновника, тариф на вывоз отходов может снизится даже дважды, причем первое понижение произойдет в ближайший месяц.
Обновлено в 09:49
Политика
Глава Минэнерго создал комиссию по проверке нефти в «Дружбе»
Министр энергетики Александр Новак, следуя поручению председателя правительства Дмитрия Медведева, учредил межведомственную комиссию по расследованию загрязнения нефти, поданной в нефтепровод «Дружба».
Обновлено в 12:03
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Культура
Меладзе не исключил пересмотра итогов конкурса «Голос. Дети»
Результат зрительского голосования был поставлен под вопрос.
Обновлено в 10:20
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
Религия
Спецборт с Благодатным огнём вылетел в Россию
Обновлено в 12:00
Футбол
«Анжи» и «Ростов» не смогли выявить победителя в матче РПЛ
Махачкалинский "Анжи" сыграли вничью с "Ростовом" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:51
Футбол
«Боруссия» уступила «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу
В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» проиграла «Шальке» на родном стадионе.
Обновлено в 11:26
Общество
Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке
Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
Обновлено в 06:35
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 1 мая
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Dragon и грузом, предназначенным для экипажа Международной космической станции (МКС), перенесен на 1 мая.
Обновлено в 11:11
Политика
Министр обороны Ирана заявил, что страна стала жертвой алчности США
Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 09:26
Политика
«Обида на Путина»: Лукашенко сбежал с важной встречи
Некоторые уверены, что спешный отъезд политика связан с обидой на Владимира Путина.
Обновлено в 03:48
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Здоровье
Медики: есть специальная гимнастика для избавления от храпа
Врачи считают, что есть смысл попробовать так называемую специальную гимнастику, которая позволит привести носоглотку в нормальное состояние.
Обновлено в 09:22
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Авто
Компания Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza
Японский автомобильный бренд готовит к презентации новый хэтчбек Toyota Glanza.
Обновлено в 03:32
Экономика
Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики
Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.
Обновлено в 10:27
Экономика
Россия и Казахстан планируют расширить сотрудничество на транспорте
Вопросы дальнейшего углубления и расширения транспортно-логистического сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
Обновлено в 05:17
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ
Как заявили в Минобороны, в результате проверки удалось установить пятерых курсантов, которые, не зная нормативных документов ведомства о правилах ношения военной формы одежды, проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании.
Обновлено в 11:43
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Футбол
Рашид Рахимов: «Каждый из игроков в „Ахмате“ прибавляет»
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов отметил прогресс футболистов перед матчем 26-го тура РПЛ против "Динамо".
Обновлено в 11:56
Футбол
Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ
Обновлено в 10:52
Авто
На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X
Автомобильный производитель Isuzu из Японии в настоящий момент рассматривает возможность начала продаж нового внедорожника MU-X на территории России.
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41