В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500ТАСС вчера в 16:06

По его данным, почти все страны еврозоны прекратили выпускать банкноты в €500 в январе, но Германия и Австрия могли продолжать эмиссию до 26 апреля. Вывод купюры из обращения связан с тем, что такие крупные деньги все чаще использовались не в розничной торговле, а в криминальных целях.

В Евросоюзе прекратили выпускать купюры по €500

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Футбол «Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании «Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.

Культура Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети» Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.

Происшествия Стрельба произошла в синагоге Калифорнии В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.

Общество Виктор Гришин: бизнесом способны заниматься примерно 5% людей Ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, одного из ведущих экономических вузов страны, Виктор Гришин в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о том, почему молодёжь хочет работать на госслужбе, а не в частном секторе, небывалом росте иностранных студентов и самых популярных специальностях у абитуриентов.

Шоу-бизнес Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.

Футбол Интер — Ювентус 1:1 Футболисты «Интера» в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Ювентусом», новоиспеченным победителем турнира.

Религия Путин и Медведев приехали на пасхальную службу в храм Христа Спасителя Президент России Владимир Путин по многолетней традиции посетил пасхальное богослужение в ночь на 28 апреля.

Политика Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Общество Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.

Шоу-бизнес Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.

Гаджеты OnePlus подтвердила в тизере тройную тыльную камеру OnePlus 7 Pro Точная дата выхода нового продукта компании Oneplus пока неизвестна, но ранее известные журналисты из Индии утверждали, что анонс Oneplus 7 Pro планируется на 14 мая этого года, а его выпуск на 22 мая.

Хоккей «Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом» Хоккеисты «Сент-Луиса» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги уступили «Далласу».

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

Наука Странные захоронения железного века в Оксфордшире В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.