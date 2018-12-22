Политика

В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet
Lenta.ru
вчера в 18:39

Рубцов добавил, что у российской компании есть еще один европейский заказчик — словенская авиакомпания Adria Airways, которой планируется поставить 15 самолетов в течение примерно двух лет. CityJet — единственная европейская компания, эксплуатирующая российские Sukhoi Superjet 100.
Lenta.ruвчера в 18:39

Подробнее о событии

Ирландская авиакомпания может отказаться от Sukhoi Superjet 100

RT на русскомвчера в 22:55

Ирландия может отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100

Вести.Ruвчера в 20:03

Единственный европейский эксплуатант задумался об отказе от российских SSJ100

Газета.Ruвчера в 18:51

Европейская авиакомпания задумалась об отказе от SSJ-100

РИА Новостивчера в 18:03

Единственный эксплуатант SSJ100 в Европе допустил разрыв сделки с Россией

РБКвчера в 16:16

От российских SSJ-100 собрался отказаться единственный европейский эксплуатант

Интерфаксвчера в 11:37

«Гражданские самолеты Сухого» и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году

ТАССвчера в 11:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:57, Ашберн
Политика

Правительство США приостановило работу

Часть федеральных правительственных учреждений США приостановила работу из-за того, что сенат и палата представителей не смогли утвердить бюджет.
Обновлено в 00:22
Политика

США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе

США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ДРСМД

Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как краеугольного камня европейской и международной безопасности, против документа проголосовали 46 стран, за - 43.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года

Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие

Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 08:50
Политика

Власти США задержали гражданина КНР за промышленный шпионаж

Задержание китайского гражданина произошло на фоне усиления борьбы США с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.
Обновлено вчера в 20:51
Политика

В МИД расценили повышение тарифа на визы США поспешным решением

Москва сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам и считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз с января 2019 года, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Бывшего президента Приднестровья заочно приговорили к 16 годам колонии

Экс-глава государства заочно получил 16 лет колонии строгого режима, передают ТСВ и «Первый Приднестровский».
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Рада просит Порошенко объявить войну России

В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Суд Эквадора отклонил апелляционную жалобу Ассанжа

Апелляционную жалобу защиты основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа отклонил эквадорский суд.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года

Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Посольство России прокомментировало решение Ofcom по RT

Посольство РФ в Лондоне считает решение британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу RT грубой попыткой давления на редакционную политику канала.
Обновлено вчера в 14:21
ещё по теме
Sukhoi Superjet 100
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное