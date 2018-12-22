Политика
В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet
В Европе задумали отказаться от Sukhoi SuperjetLenta.ruвчера в 18:39
Рубцов добавил, что у российской компании есть еще один европейский заказчик — словенская авиакомпания Adria Airways, которой планируется поставить 15 самолетов в течение примерно двух лет. CityJet — единственная европейская компания, эксплуатирующая российские Sukhoi Superjet 100.
Lenta.ruвчера в 18:39
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От российских SSJ-100 собрался отказаться единственный европейский эксплуатант
Интерфаксвчера в 11:37
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Политика
Правительство США приостановило работу
Часть федеральных правительственных учреждений США приостановила работу из-за того, что сенат и палата представителей не смогли утвердить бюджет.
Обновлено в 00:22
Политика
США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе
США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ДРСМД
Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как краеугольного камня европейской и международной безопасности, против документа проголосовали 46 стран, за - 43.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие
ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца
Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года
Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Власти США задержали гражданина КНР за промышленный шпионаж
Задержание китайского гражданина произошло на фоне усиления борьбы США с промышленным шпионажем и кражей интеллектуальной собственности.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225
Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
В МИД расценили повышение тарифа на визы США поспешным решением
Москва сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам и считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз с января 2019 года, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Бывшего президента Приднестровья заочно приговорили к 16 годам колонии
Экс-глава государства заочно получил 16 лет колонии строгого режима, передают ТСВ и «Первый Приднестровский».
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Рада просит Порошенко объявить войну России
В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Суд Эквадора отклонил апелляционную жалобу Ассанжа
Апелляционную жалобу защиты основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа отклонил эквадорский суд.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года
Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Посольство России прокомментировало решение Ofcom по RT
Посольство РФ в Лондоне считает решение британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу RT грубой попыткой давления на редакционную политику канала.
Обновлено вчера в 14:21