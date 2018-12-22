Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов, передает «Интерфакс».

В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet

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