Общество
Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов, передает «Интерфакс».
Lenta.ru18:39
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Транспорт
«Аэрофлот» изменил время вылета 11 субботних рейсов из-за непогоды
Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение перенести время вылета 11 рейсов из-за непогоды в Москве. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 16:50
Общество
ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав
Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.
Обновлено в 10:57
Транспорт
В московском транспорте с января подорожает проезд
В пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили, что в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы повысятся на 5,1%. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 07:57
Транспорт
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы
Недалеко от выхода к поездам мэр Сергей Собянин с коллегами из Подмосковья и РЖД открыл выставочный павильон, где представлены новые поезда, турникеты, приложения.
Обновлено в 05:30
Общество
На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро
В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:09
Общество
Рижский митрополит оказался агентом КГБ
Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
Обновлено в 06:53
Транспорт
Москвичей предупредили о снежных заносах на дорогах
Обновлено в 15:03
Общество
Росгвардия подаст в суд на РБК из-за публикаций о закупках продуктов
Росгвардия подает в суд на РБК за две публикации, посвященные поставкам продуктов ведомству. Об этом сообщается на сайте силовой структуры.
Обновлено в 06:46
Общество
ВЭБ.РФ может поспособствовать реализации проектов «Архитекторы. РФ»
"Вопрос об изменении форматов городских экономик станет одним из важных, и возможности у них (у ВЭБ.РФ) больше, чем наши, поэтому какие-то из проектов будут предложены в ВЭБ.РФ, чтобы получить поддержку для реализации", - сказал Плутник.
Обновлено в 12:59
Общество
Названы самые популярные коты года
«Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.
Обновлено в 09:10
Общество
Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал в четверг и рекомендовал палате ободрить закон об ответственном обращении с животными, который запрещает любые проявления жестокости к ним и устанавливает правила и порядок по их содержанию.
Обновлено вчера в 03:48
Транспорт
На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей
Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Общество
Зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет
В США зачатые в один день три пары близнецов родились с разницей в 15 лет. Их историю рассказывает издание New York Post.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Долги по зарплате на хлебозаводе «Черкизово» погашены
Долги перед сотрудниками хлебозавода "Черкизово" полностью погашены.
Обновлено в 07:17
Общество
Проект «Великие имена России» продолжится в дизайне аэропортов
В ряде аэропортов-участников проекта могут появиться экспозиционные зоны, посвященные победителям конкурса Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев до конца текущего года проведет встречу с руководством ряда аэропортов-участников проекта "Великие имена России".
Обновлено в 11:49