Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Общество Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Армия и оружие ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Экономика Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта» ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Спорт Российский пловец может лишиться бронзы на ЧМ Российский пловец Мартин Малютин может лишиться бронзовой награды чемпионата мира по водным видам спорта.

Происшествия На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.

Политика Трамп обсуждает с сенаторами санкции против Турции из-за С-400 Президент США Дональд Трамп обсуждает с сенаторами от Республиканской партии возможное введение санкций против Турции из-за приобретения российских систем С-400.

Культура Молодой музыкант из Башкирии выиграл грант форума «Таврида» Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что на крымском форуме в третьей смене «Культурный медиапоток» обладательницей гранта в 300 тысяч рублей стала жительница Башкирии Назгуль Галеева.

Армия и оружие В КНР констатировали высокий уровень военных отношений Москвы и Пекина В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

Космос СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.

Общество Курилки в аэропортах хотят сделать платными Депутаты Госдумы предложили сделать вход в курительные комнаты аэропортов платными.

Путешествия Россиянам упростили въезд еще в одну страну С 25 июля в силу вступает разрешение безвизового въезда в Мальдивскую Республику для граждан России на срок до 90 дней.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате катастрофы легкого самолета на севере Мексики.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы По данным "Левада-центра", треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом - 62% опрошенных.

Политика Опубликован перечень поручений Путина Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Политика Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава российского дипведомства проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который приезжал в Москву в мае этого года.

Экономика Украина потребовала от России миллиард долларов за активы в Крыму Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Ощадбанка, дав ему право взыскать с России 1,1 миллиарда долларов «за активы, утерянные в Крыму», передает ТАСС.