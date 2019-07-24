Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долговРБК вчера в 18:14
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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