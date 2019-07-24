Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долговРБК вчера в 18:14
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
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Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
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Политика
Зеленский обсудил с премьер-министром Италии приговор нацисту Маркиву
Президент Украины Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Конте высказал обеспокоенность "неоправданно жестоким решением суда" в отношении украинского нациста Маркива, которому был вынесен приговор в виде 24 лет лишения свободы.
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Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
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В Европу снова пришла аномальная жара
В стране объявлен оранжевый уровень опасности. В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.
Обновлено в 14:57
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Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
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Обновлено в 15:02
Политика
Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина
Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.
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Зеленский потребовал уволить Кличко
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Обновлено в 06:25
Музыка
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Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
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