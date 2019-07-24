Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долговРБК вчера в 18:14
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Политика
Украина к 2050 году потеряет треть рабочей силы
В 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель достигнет 30%, сообщает УНИАН со ссылкой на ТСН.
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Шоу-бизнес
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Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
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Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путешествия
Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней
Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Авто
ГАЗ планирует выпустить новое поколение «Волги»
Автопроизводитель собирается создать новое поколение «Волги», которое получит название ГАЗ 5000 GL.Еще в 2014 году молодые дизайнеры показали рендеры современного автомобиля ВАЗ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Роспотребнадзоре рассказали о причине отравления детей в Хабаровске
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Для бывшего замдиректора ФСИН запросили наказание
По версии СКР, расследовавшего резонансное дело, в 2015 году тогдашний замдиректора ФСИН России Олег Коршунов, руководитель ППД Виталий Морусов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания ДАЦЕ Групп» (ТПК) Смбат Арутюнян из корыстных побуждений вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных средств.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено вчера в 10:06
Здоровье
В Тюмени появится больница для бедных
В здании Центра помощи «Милосердие» в городе Тюмени появится больница для бедных. Сейчас социальное учреждение готовится к открытию.
Обновлено вчера в 16:33
Музыка
Shazam назвали самые популярные песни у россиян
Обновлено вчера в 10:02
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева смирилась с недостатками Резо Гигинеишвили
Светская львица Надежда Оболенцева несколько дней назад ожидаемо узаконила отношения с режиссером Резо Гигинеишвили.
Обновлено в 02:14
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Борис Джонсон станет премьером Великобритании
Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 07:17
Финансы
Рубль поднимается к доллару и евро
По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб. Курс европейской валюты снизился на 13 коп. и достиг показателя в 70,33 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:15
Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Футбол
Черник покинул «Нанси» и вернулся в БАТЭ
Сергей Черник подписал контракт с БАТЭ!https://t.co/pOyubcFF58 pic.twitter.com/Mq3z68Gris — FC BATE Borisov (@FCBATE) July 23, 2019 31-летний Сергей Черник - двукратный чемпион Белоруссии в составе БАТЭ, обладатель Кубка страны, дважды побеждал в Суперкубке Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:06
Единоборства
Глава UFC отказался давать контракт победившему россиянину
Победа Курамагомедову была присуждена по раздельному решению судей. Однако президент UFC Дана Уайт отказался давать ему контракт.
Обновлено в 02:24
Политика
Зеленский переназначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Политика
Создана концепция коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД показало российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Москвичи присваивают себе в среднем по 5 соток земли
В случае, если кадастровая стоимость участка определена, то штраф составит от 1 до 1,5 % кадастровой стоимости пропорционально площади самовольно занятой части участка.
Обновлено в 03:25