Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долговРБК вчера в 18:14
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:40, Вашингтон
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Новый концепт iPhone 11 от Caviar посвятили высадке на Луне
Российская ювелирная компания Caviar презентовала новый концепт последнего iPhone.
Обновлено в 04:49
Политика
Рухани: Иран не даст устраивать беспорядок в районе Ормузского пролива
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не позволит устраивать беспорядок в Персидском заливе и Ормузском проливе.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа
Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Лагерь «Холдоми» под Хабаровском закроют после пожара
Детский лагерь «Холдоми» под Хабаровском, где при пожаре погибли четверо детей, будет закрыт, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки края Аллу Кузнецову.
Обновлено в 02:27
Экономика
Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников
Обновлено в 01:45
Театры
Акрам Хан завершает карьеру танцовщика
Обновлено в 02:47
Политика
Сотрудники бизнесмена Евгения Пригожина, по некоторым данным, создали штаб по противодействию оппозиции в Москве
Штаб, занимающийся борьбой против оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, состоит из группы технологов, занимавшихся проектами Пригожина в Африке.
Обновлено в 04:00
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Пародия на диктатора получила всю власть, но и за все ответит очень скоро.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Единоборства
Погиб в поединке. Боксёр Максим Дадашев умер в США от полученных травм
Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных на ринге в ходе боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 23 июля журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
В Латвии жестко раскритиковали главу МВД за посещение концерта Лепса
После встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом министр юстиции страны Янис Борданс выступил с резкой критикой в адрес главы латышского министерства внутренних дел Сандиса Гиргенса из-за того, что тот был замечен на концерте российского музыканта Григория Лепса, передает Jauns.lv.
Обновлено в 05:00
Общество
В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как результат, количество связанных с авариями пробок на дорогах.
Обновлено в 05:09
Армия и оружие
Китайский эсминец «Сиань» прибыл в Петербург для участия в параде
Кроме китайского эсминца "Сиань", в параде примет участие и индийский фрегат "Таркаш".
Обновлено в 04:56
Политика
В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая власть может признать Крым российским в обмен на разрешение ситуации в Донецке и Луганске.
Обновлено в 03:20
Технологии
Подрядчик Siemens закладывал в документы «логические бомбы», чтобы больше заработать
Обман с многолетней историей Бывший подрядчик компании Siemens Дэвид Тинли (David Tinley) признал себя виновным в использовании так называемых «логических бомб» с целью наживы – заработка за счет компании.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом
Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Политика
На Украине начнут продавать бюсты Зеленского
Один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов в четверг начнет продажу бюстов президента страны Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Украинские новости", не уточняя название сайта.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Экономика
В России зафиксирован аномальный рост притока мигрантов
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум.
Обновлено вчера в 16:01
Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»
По результатам заседания совета директоров «Транснефти» компания утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
В Индии проведут первые в истории страны военно-космические учения
Вооруженные силы Индии готовятся к проведению в четверг и пятницу первых в истории страны военно-космических учений, сообщает издание Times of India со ссылкой на представителя властей.
Обновлено в 05:29