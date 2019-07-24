Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долговРБК вчера в 18:14
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Общество
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Политика
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Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
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Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
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Футбол
Агент Перейро требует за переход игрока в «Спартак» € 3 млн
Как стало известно «Чемпионату», Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, требует от «Спартака» за переход своего клиента бонус в размере € 3 млн.
Обновлено в 10:51
Происшествия
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За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
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Политика
Джонсон дал первые обещания на посту премьера Британии
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сделал заявление по соглашению относительно Brexit.
Обновлено в 11:13
Космос
В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
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Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Обновлено в 11:00
Происшествия
Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Врачи заявляют об опасности заражения гепатитом в салонах красоты
Статистика свидетельствует, что каждая 20-я женщина подвергается заражению гепатитом в салоне красоты.
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Гаджеты
«Связной» рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
В первом полугодии средняя цена смартфона с двойной камерой составила 23 250 рублей.
Обновлено в 04:42
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено в 08:40
Экономика
Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации
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Обновлено вчера в 12:22
Общество
Дым от пожаров в Сибири пришел в Челябинскую область
В министерстве экологии региона предположили, что дым мог прийти из-за сильных пожаров в западной части Сибири.
Обновлено в 05:09
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района Шестуна направили в психбольницу
Экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, арестованного по обвинению в мошенничестве, госпитализировали в Московскую психиатрическую больницу № 1 им. Н.А. Алексеева (бывш. им. П.П. Кащенко).
Обновлено в 12:24
Интернет
Apple прослушивает частные разговоры пользователей
Сотрудники корпорации Apple прослушивают частные разговоры пользователей параллельно с отслеживанием голосовых команд.
Обновлено в 08:13
Космос
Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Политика
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Гаджеты
Honor намерен стать четвертым в мире по выпуску смартфонов
Президент компании Honor Чжао Минь после презентации нового гаджета заявил о намерении компании стать четвертой в мире по выпуску смартфонов.
Обновлено в 09:07
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Краснодаре на заправке сгорел автобус ПАЗ
В Краснодаре на заправке сгорел автобус ПАЗ. Инцидент произошёл днём 24 июля на автозаправке, расположенной на Ростовском шоссе.
Обновлено в 10:53