Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Недвижимость 11 млн руб. стоит пожизненная аренда квартиры в Новосибирске Для расчета стоимости пожизненной аренды были приняты средняя цена съема квартиры по всем районам города (18 тысяч рублей) и средняя продолжительность жизни в Новосибирской области (72 года).

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.

Финансы Аналитики предрекают скорый обвал рубля Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Политика МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Армия и оружие Российские спутники оснастят солнечными лазерами В свою очередь, по мнению китайского издания, в России реализуется проект по созданию энергетических и лазерно-оптических систем космического базирования.

Происшествия Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года "Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.

Экономика Приток мигрантов в Россию оказался аномальным В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.

Политика Зеленский переназначил советника из команды Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.

Происшествия В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.

Наука Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).

Здоровье У 37-летней петербурженки родилась четверня Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.

Политика Ельцин собирался продать Карелию Финляндии Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.

Наука Израильские инженеры создали вибрационный пульт управления собакой Специалисты в Израиле разработали уникальный пульт управления собакой, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Армия и оружие Южная Корея разрабатывает собственный авианосец Ведомство сообщает, что Южная Корея разрабатывает собственный легкий авианосец, который будет легендарным для страны из-за своего масштаба, ведь по итогу, будет являться самым большим представителем ВМС.

Наука Затонувший 10 тыс. лет назад мир нашли на дне Балтийского моря Затонувший десять тысяч лет назад мир был обнаружен учеными под городом Клайпеда, расположенным в районе Юодкранте в Литве.

Технологии В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.