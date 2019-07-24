Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долговРБК вчера в 18:14

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Читать в источнике
Обсудить11

Подробнее о событии

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

РБКвчера в 18:14

Энерготрейдеры ЕС заявили о возможном «крахе доверия» к Украине из-за долгов по оплате газа

RT на русском03:41

А все-таки он подешевеет? Европейские трейдеры обвинили Украину в ненадежности, а та пообещала доступный газ

Царьградвчера в 23:34

Эксперт пояснил, как Европа посылает Украине сигнал на фоне подрыва партнерства по газу

ФАН02:58

Европа заявила об угрозах для партнерства с Украиной по газу

Взгляд.рувчера в 14:20

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

РИА Новостивчера в 13:00

Трейдеры Европы все меньше верят в надежность транзита газа через Украину

ПРАЙМвчера в 12:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 05:07, Вашингтон
Недвижимость

11 млн руб. стоит пожизненная аренда квартиры в Новосибирске

Для расчета стоимости пожизненной аренды были приняты средняя цена съема квартиры по всем районам города (18 тысяч рублей) и средняя продолжительность жизни в Новосибирской области (72 года).
Обновлено в 01:50
Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
Обновлено в 03:10
Финансы

Аналитики предрекают скорый обвал рубля

Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 04:06
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Для бывшего замдиректора ФСИН запросили наказание

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Экс-президент Киргизии вылетел в Москву с российской авиабазы в Канте

Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Российские спутники оснастят солнечными лазерами

В свою очередь, по мнению китайского издания, в России реализуется проект по созданию энергетических и лазерно-оптических систем космического базирования.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Жертвами пожара в детском палаточном лагере стали уже три ребенка

Обновлено вчера в 05:57
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Происшествия

Байкершу с килограммом наркотиков задержали на Ильюшина

Обновлено в 02:46
Экономика

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Экономика

Приток мигрантов в Россию оказался аномальным

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Происшествия

В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке

Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Наука

Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости

В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено 22 июля в 03:13
Здоровье

У 37-летней петербурженки родилась четверня

Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Наука

Израильские инженеры создали вибрационный пульт управления собакой

Специалисты в Израиле разработали уникальный пульт управления собакой, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:00
Общество

Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ

Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Южная Корея разрабатывает собственный авианосец

Ведомство сообщает, что Южная Корея разрабатывает собственный легкий авианосец, который будет легендарным для страны из-за своего масштаба, ведь по итогу, будет являться самым большим представителем ВМС.
Обновлено вчера в 10:28
Наука

Затонувший 10 тыс. лет назад мир нашли на дне Балтийского моря

Затонувший десять тысяч лет назад мир был обнаружен учеными под городом Клайпеда, расположенным в районе Юодкранте в Литве.
Обновлено 22 июля в 15:33
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Обновлено в 03:58
Технологии

В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения

В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком

По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.
Обновлено в 03:42
Главное