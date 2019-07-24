Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долговРБК вчера в 18:14
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
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Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
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Сунь Ян назвал лузером объявившего ему бойкот британского пловца
Двукратный олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян назвал лузером объявившего бойкот китайцу спортсмена из Англии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям
Обновлено вчера в 06:03
Экономика
Росстат назвал реальную зарплату россиян
Росстат опубликовал размер медианной зарплаты по России за апрель 2019 года.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Авто
ГАЗ выпустит новое поколение «Волги» в переработанном дизайне
Новая модель могу назвать ГАЗ 5000 GL.
Обновлено вчера в 11:01
Здоровье
Мурманская область получила 300 млн рублей на медицину
«Покупаем современную технику для 11 наших учреждений в 9 муниципалитетах - от УЗИ и эндоскопического оборудования до аппаратуры для проведения имунногистохимических исследований и стресс-эхокардиоскопии», - написал Андрей Чибис в своем официальном Facebook.
Обновлено в 03:13
Экология
Екатеринбург окутала зловонная дымка
Обновлено в 03:32
Происшествия
Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой
Обновлено вчера в 10:35
Гаджеты
Привет из прошлого века: японская компания представила новую серию аудиокассет
Казалось бы, что эпоха аудиокассет закончилась ещё в первой половине прошлого десятилетия.
Обновлено в 02:56
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 00:23
Политика
Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой
Отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда Евросоюз накопит "критическую массу политической воли", заявил постоянный представитель России при организации Владимир Чижов в интервью "Парламентской газете".
Обновлено вчера в 23:08
Финансы
Аналитики предрекают скорый обвал рубля
Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский переназначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Хоккей
«Вегас» обменял Кларксона, пропустившего три года, в «Торонто»
35-летний Кларксон в последний раз выходил на лед в сезоне-2015/16. Все это время нападающий пребывал в списке травмированных.
Обновлено в 02:04
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Экономика
МВФ вновь ухудшил прогноз роста российской экономики
Экономисты вновь не верят в перспективы российской экономики – во вторник Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП на 0,2 п. п. до 1,2% в 2019 г. Это четвертое снижение прогноза с начала года, когда фонд ждал роста на 1,8%.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Польша отметит с Германией 80-летие начала Второй мировой войны
Польша пригласила Германию на мероприятие, посвященное восьмидесятилетию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:26
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Спорт
Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку акита-ину
Российская фигуристка Алина Загитова во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подарила ему плюшевую собаку породы акита-ину.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Катайске директор детдома обокрал сироту на 800 тысяч
Исполняющий обязанности директора детского дома выманил в подростка 800 тысяч рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
«При движении в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100—140 метров», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 10:25
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12