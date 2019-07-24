Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долговРБК вчера в 18:14

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Читать в источнике
Обсудить23

Подробнее о событии

Эксперт пояснил, как Европа посылает Украине сигнал на фоне подрыва партнерства по газу

ФАН02:58

Трейдеры Европы все меньше верят в надежность транзита газа через Украину

ПРАЙМвчера в 12:52

А все-таки он подешевеет? Европейские трейдеры обвинили Украину в ненадежности, а та пообещала доступный газ

Царьградвчера в 23:34

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

РБКвчера в 18:14

Европа заявила об угрозах для партнерства с Украиной по газу

Взгляд.рувчера в 14:20

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

РИА Новостивчера в 13:00

Энерготрейдеры ЕС заявили о возможном «крахе доверия» к Украине из-за долгов по оплате газа

RT на русском03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Общество

Власти решили запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут

Власти России одобрили концепцию так называемого суперсервиса «Оформление европротокола онлайн», позволяющего оформлять ДТП через интернет, не привлекая к процедуре сотрудников ГИБДД.
Обновлено в 05:00
Спорт

Японцы сделали медали для Олимпиады из переработанных смартфонов

Обновлено в 08:01
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Происшествия

В Дагестане опрокинулся грузовик с военными

Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:24
Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»

Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС

Получается, они ходили в ЗАГС подать заявление о смене фамилии женщины. Теперь это будет семья Певцовых - Дмитрий, Ольга и их сын Елисей.
Обновлено в 08:07
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Источник рассказал о жизни мальчика, посаженного на цепь на Кубани

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по двум сирийским провинциям

ВВС Израиля нанесли очередной авиационный авиационный удар по территории Сирии. на этот раз атакам подверглись объекты в провинциях Эль-Кунейтра и Дараа.
Обновлено в 04:34
Политика

Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Политика

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

"Facebook Inc заплатит рекордный штраф 5 миллиардов долларов и обязуется выполнять новые ограничения, а также изменить корпоративную структуру, чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей", - сказано в документе.
Обновлено в 09:23
Происшествия

69 человек пострадали в ДТП с двумя школьными автобусами в Канаде

Серьезных травм никто не получил, но у детей зафиксировали ушибы и ссадины. Всего в больницу доставлены 69 человек.
Обновлено вчера в 19:29
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Обновлено в 06:25
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Гаджеты

Google Photos для Android добавляет предварительный просмотр видео

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в ближайшее время возможно появление новых AR-функций в Android Messages.
Обновлено 22 июля в 23:00
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Экономика

ВТБ пообещал запустить новое мобильное приложение в 2020 году

В 2020 году ВТБ запустит обновленное мобильное приложение банка, в котором особое внимание будет уделено проблемам стабильности работы и вопросам безопасности, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Экономика

Агаларов отказался строить космодром Восточный

Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.
Обновлено в 09:29
Экономика

Владельцам реставрируемых усадеб увеличат налоговый вычет

«Законопроектом предлагается увеличить имущественный налоговый вычет для граждан с 2 млн до 4 млн руб. в случае приобретения жилого дома или квартиры, являющихся объектами культурного наследия»,— говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 08:56
Политика

Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну

Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.
Обновлено в 07:29
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву

Обновлено в 04:27
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Общество

Представителей РПЦ пригласили в комиссию фестиваля «Стенограффия»

Обновлено в 05:22
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка

Обновлено в 07:41
Главное