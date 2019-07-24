Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долговРБК вчера в 18:14
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:13
Музыка
Сын Цоя оценил исполнение песни «Группа крови» группой Metallica
Александр Цой прокомментировал выступление американской рок-группы Metallica, которая исполнила песню его отца Виктора Цоя «Группа крови» на московском концерте.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о палаточном лагере, в результате пожара в котором, по последним данным, погибли четверо детей.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Сборная России по пляжному футболу разгромила Молдавию в отборе к ЧМ
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Толпа фотографов избила двух туристов в Крыму
Отказ платить за фото обернулся для двух туристов побоями. Поводом для массовой драки стали снимки с орлами.
Обновлено вчера в 05:53
Космос
Связка Starship-Super Heavy получит больше двигателей, чем предполагалось
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Требования к палаточным лагерям разработают после трагедии в «Холдоми»
МЧС начало разработку единых требований безопасности в палаточных лагерях после пожара на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погибли четыре ребенка, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:08
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
Обновлено вчера в 18:32
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 08:09
Здоровье
Жительница Петербурга в 37 лет родила четверню
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
РФ и Китай впервые провели совместное воздушное патрулирование в АТР
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Комитет Госдумы поддержал повышение НДС на пальмовое масло
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал повышение НДС на пальмовое масло до 20%, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено 22 июля в 06:07
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 04:51
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено 22 июля в 23:50
Общество
В Краснодаре объявили штормовое предупреждение из-за ливней
Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре из-за ливней, службы города переведены в режим повышенной готовности, сообщает мэрия.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено вчера в 14:42
Армия и оружие
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля
Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.
Обновлено вчера в 15:57
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Лавров призвал США снять санкции против Кубы
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT призвал США снять санкции против Кубы, которые действуют вот уже 60 лет.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выразил крайнее недовольство, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Россиянам упростили въезд в ещё одну страну
Раньше путешественники могли оставаться в стране только 30 дней, но теперь продолжительность пребывания увеличивается до 90 дней.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено вчера в 04:33
Спорт
Сборная России по фехтованию победила в медальном зачете ЧМ
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Гаджеты
Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке
В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.
Обновлено вчера в 14:01