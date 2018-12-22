Политика
В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet
В Европе задумали отказаться от Sukhoi SuperjetLenta.ru18:39
Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов, передает «Интерфакс».
Lenta.ru18:39
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Политика
Правительство США частично прекратит работу 22 декабря
В полночь на субботу по местному времени (08.00 мск) истекает срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство.
Обновлено в 20:13
Политика
США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе
США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца
Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей.
Обновлено в 19:04
Политика
Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года
Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.
Обновлено в 18:25
Политика
Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Турция отложит военную операцию в Сирии
Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.
Обновлено в 08:28
Политика
Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ДРСМД
Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как краеугольного камня европейской и международной безопасности, против документа проголосовали 46 стран, за - 43.
Обновлено в 13:04
Политика
Рада просит Порошенко объявить войну России
В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено в 10:25
Политика
В США арестовали китайца по обвинению в краже коммерческих секретов
Власти Соединенных Штатов арестовали 35-летнего гражданина Китая и предъявили ему обвинения в краже коммерческих секретов у нефтяной компании, в которой он работал.
Обновлено в 22:59
Политика
В МИД расценили повышение тарифа на визы США поспешным решением
Москва сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам и считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз с января 2019 года, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 11:41
Политика
Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".
Обновлено в 14:53
Политика
Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года
Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года.
Обновлено в 11:49
Политика
Посольство России прокомментировало решение Ofcom по RT
Посольство РФ в Лондоне считает решение британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу RT грубой попыткой давления на редакционную политику канала.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Британские подразделения ВМС прибудут на Украину в 2019 году
Британские военнослужащие прибудут на Украину в январе 2019 года, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 21 декабря УНИАН.
Обновлено в 14:23
Политика
В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225
Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.
Обновлено в 20:51