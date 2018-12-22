Политика

В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet
Lenta.ru
18:39

Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов, передает «Интерфакс».
Lenta.ru18:39

Подробнее о событии

Ирландская авиакомпания может отказаться от Sukhoi Superjet 100

RT на русском22:55

Ирландия может отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100

Вести.Ru20:03

Единственный европейский эксплуатант задумался об отказе от российских SSJ100

Газета.Ru18:51

Европейская авиакомпания задумалась об отказе от Sukhoi Superjet

РИА Новости18:03

Единственный эксплуатант SSJ100 в Европе допустил разрыв сделки с Россией

РБК16:16

От российских SSJ-100 собрался отказаться единственный европейский эксплуатант

Интерфакс11:37

«Гражданские самолеты Сухого» и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году

ТАСС11:52
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Политика

Правительство США частично прекратит работу 22 декабря

В полночь на субботу по местному времени (08.00 мск) истекает срок действия семи законов, финансирующих федеральное правительство.
Обновлено в 20:13
Политика

США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе

США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщил представитель госдепартамента Роберт Палладино.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

ВМС Ирана запустили ракеты вблизи американского авианосца

Военно-морские силы Ирана произвели запуск ракет в Персидском заливе недалеко от американского атомного авианосца USS John C. Stennis и сопровождающих его кораблей.
Обновлено в 19:04
Политика

Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года

Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.
Обновлено в 18:25
Политика

Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие

Турция отложит военную операцию в Сирии

Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.
Обновлено в 08:28
Политика

Генассамблея ООН отклонила резолюцию России по ДРСМД

Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как краеугольного камня европейской и международной безопасности, против документа проголосовали 46 стран, за - 43.
Обновлено в 13:04
Политика

Рада просит Порошенко объявить войну России

В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено в 10:25
Политика

В США арестовали китайца по обвинению в краже коммерческих секретов

Власти Соединенных Штатов арестовали 35-летнего гражданина Китая и предъявили ему обвинения в краже коммерческих секретов у нефтяной компании, в которой он работал.
Обновлено в 22:59
Политика

В МИД расценили повышение тарифа на визы США поспешным решением

Москва сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам и считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз с января 2019 года, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 11:41
Политика

Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".
Обновлено в 14:53
Политика

Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года

Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года.
Обновлено в 11:49
Политика

Посольство России прокомментировало решение Ofcom по RT

Посольство РФ в Лондоне считает решение британского медиарегулятора Ofcom по телеканалу RT грубой попыткой давления на редакционную политику канала.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Британские подразделения ВМС прибудут на Украину в 2019 году

Британские военнослужащие прибудут на Украину в январе 2019 года, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает 21 декабря УНИАН.
Обновлено в 14:23
Политика

В Сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который в своем Twitter отметил 30-летний юбилей "украинского гиганта" Ан-225.
Обновлено в 20:51
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Sukhoi Superjet 100
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
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