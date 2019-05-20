Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефтьLenta.ru 08:53

По данным Reuters, платеж должен был состояться 15 мая. При этом в теории покупатели могут отказаться платить за купленную «грязную» нефть, потому что ее качество не соответствует стандарту, прописанному в контракте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Reuters: Total и Eni приостановили платежи за поставки в апреле грязной нефти из «Дружбы»

ТАСС10:38

Французская Total и итальянская Eni заморозили выплаты за нефть из России

Эхо Москвы10:00

Reuters: Total и Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть

Коммерсантъ07:36

Total и Eni приостановили платежи за поставки нефти по трубопроводу «Дружба»

Ведомости07:54

СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть из «Дружбы»

РБК07:40

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Lenta.ru08:53

Total и Eni приостановили платежи за загрязненную российскую нефть

Дождь08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика

Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Политика

Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским

Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным.
Обновлено в 08:52
Единоборства

Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко согласился на поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима

В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана сообщили, что установили организаторов бунта в колонии строго режима в городе Вахдат неподалёку от Душанбе.
Обновлено в 08:11
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Авто

Обновленная Skoda Superb получит версию Scout

Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
Обновлено в 06:07
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Общество

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
Происшествия

Стала известна причина остановки поездов на фиолетовой ветке метро

По словам Мышляева, случившееся не повлияло на работу фиолетовой ветки.
Обновлено в 12:50
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Владимир Зеленский, одержавший победу над Петром Порошенко в ходе второго тура выборов, вступил в должность президента Украины.
Обновлено в 03:21
Политика

Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола.
Обновлено в 09:40
Здоровье

На Брянщине сердечно-сосудистым центрам выделят 1 миллиард рублей

Финансовое обеспечение регионального проекта на шесть лет (с 2019 по 2024 годы) составит более 1 миллиарда рублей, об этом собравшихся проинформировал директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков.
Обновлено в 10:47
Политика

Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна

Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Политика

Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн.
Обновлено в 12:51
Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии

"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Спорт

Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год

«Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 12:09
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Экономика

Беглов отчитался о выполнении майских указов Путина

В Смольном обсудили выполнение в Петербурге майских указов президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:40
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж

По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.
Обновлено в 12:35
Авто

Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu

Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное