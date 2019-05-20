В Европе отказались платить России за «грязную» нефтьLenta.ru 08:53

По данным Reuters, платеж должен был состояться 15 мая. При этом в теории покупатели могут отказаться платить за купленную «грязную» нефть, потому что ее качество не соответствует стандарту, прописанному в контракте.

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

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