Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефтьLenta.ru 08:53
По данным Reuters, платеж должен был состояться 15 мая. При этом в теории покупатели могут отказаться платить за купленную «грязную» нефть, потому что ее качество не соответствует стандарту, прописанному в контракте.
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Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Футбол
Нигматуллин: «„Локомотив“ просто не имеет права упускать второе место»
"Локомотив" просто не имеет права упускать второе место.
Обновлено в 05:30
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Политика
Лавров прокомментировал инаугурационную речь Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал инаугурационную речь вступившего в должность президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:35
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Названы привычки пользователей, которые приводят к поломке смартфона
Еще одной привычкой пользователя, которая убьет его смартфон, является попытка поставить его на зарядку в полной темноте.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский заявил о желании прекратить огонь в Донбассе
Новый президент Украины Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:37
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Жительница Кракова родила шестерых близнецов, рассказал профессор местной клиники Ричард Лаутербах радиостанции RMF.
Обновлено в 10:31
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Экономика
Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво
Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Транспорт
На фиолетовой ветке метро поезд сбил пассажира
На открытом участке фиолетовой ветки московского метро, расположенном между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект", поезд наехал на человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Инна Жиркова с размахом отметила 30-летие
В минувшую пятницу владелица ателье-бренда MiloMilo, жена футболиста Юрия Жиркова и мама троих детей Инна Жиркова отметила 30-летие.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Певицу МакSим выписали из больницы после ДТП
Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову) выписали из больницы, самочувствие у артистки отличное, сообщила РИА Новости в понедельник ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве помощника прокурора
Пресненский суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 10 июля Андрея Глухих, обвиняемого в убийстве и ограблении помощника прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 08:49
Музыка
Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем
Результаты «Евровидения» могут отменить из-за нарушения, допущенного победителем конкурса.
Обновлено в 01:35
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Общество
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено в 04:00
Авто
Bugatti хочет выпустить электрокар
Ссылаясь на историю выпуска продукции Bugatti, Винкельманн сказал, что в настоящее время он рассматривает новую модель как очень быстрый, но, в отличие от Chiron, созданный для повседневного использования.
Обновлено в 00:31
Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги
Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.
Обновлено вчера в 17:26