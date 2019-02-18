Политика

В Европе отказались от Sukhoi SuperjetLenta.ru 00:16

CityJet — единственная европейская компания, которая эксплуатировала российские Sukhoi Superjet 100. По контракту планировалось поставить в Ирландию 15 самолетов, однако в парке авиакомпании числилось только семь бортов. Всего в 2011-2017 годах было выпущено 156 самолетов Sukhoi Superjet.
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с чего всё началось

Единственный европейский эксплуатант SSJ100 отказался от этого самолета

Ирландская авиакомпания CityJet на своем сайте в разделе «Флот» перестала указывать семь самолетов SSJ100.
Ведомостивчера в 15:43

Подробнее о событии

Ирландский авиаперевозчик отказался от использования самолетов Sukhoi SuperJet

Эхо Москвы05:05

В ГСС отрицают, что ирландская CityJet отказалась от российских SSJ-100

РИА Новости04:45

Мантуров: авиакомпания из Словении может забрать российские SSJ-100 у ирландской CityJet

ТАСС04:56

Словенская авиакомпания может забрать SSJ 100 у CityJet

Коммерсантъ05:08

Заслуженный пилот призвал российские авиакомпании отказаться от «Суперджетов» вслед за Европой

URA.Ru04:57

В «Сухом» опровергли отказ от SSJ-100 единственного эксплуатанта в Европе

РБК04:28

Единственный европейский эксплуатант SSJ100 отказался от этого самолета

Ведомостивчера в 15:43
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия

В центре Донецка произошла серия взрывов

Обновлено в 04:28
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Обновлено в 04:14
Происшествия

Полиция нашла потерявшегося в парке «Лосиный остров» 6-летнего ребенка

Сотрудники полиции нашли ребенка, который потерялся в национальном парке «Лосиный остров» в Москве, сказали РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Обновлено в 05:00
Политика

Могерини заявила о неподходящем для снятия санкций с России времени

В ближайшее время Евросоюз может принять новый пакет санкций против России, заметила Могерини.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Актера сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок

Актера из сериала «Интерны» Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили

Нидерландская полиция отпустила журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву.
Обновлено в 03:55
Общество

Россияне увидят суперлуние года

Жители всей России смогут увидеть суперлуние, то есть время, когда Луна будет самой большой в 2019 году.
Обновлено в 03:02
Политика

В Кремле следят за ситуацией вокруг дела Baring Vostok

Основателя Baring Vostok Майкла Калви на данный момент нельзя считать виновным в мошенничестве, так как суда еще не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле внимательно следят за ситуацией.
Обновлено в 04:38
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
Политика

Facebook заблокировал проекты RT

Администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя RT.
Обновлено в 03:41
Авто

Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus

Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58
Политика

Племянница Скрипаля заявила о его смерти

Племянница отравленного с Солсбери Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что уверена в его смерти.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Россиянина задержали на Гаити за создание преступной группировки

Гражданина РФ задержали в столице Гаити Порт-о-Пренсе по подозрению в хранении оружия и создании преступной организации.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Хоккеист умер во время матча в Новосибирске

Игрок одной из любительских хоккейных команд умер в Новосибирске во время матча.
Обновлено вчера в 23:31
Религия

СМИ: новая церковная структура Украины перейдет на украинский язык и изменит традиции

Новая церковная структура планирует более лояльно относиться к девушкам без головных уборов, а также к посетителям в джинсах.
Обновлено в 05:00
Экономика

Минэнерго предложило распространить режим ТОР на Арктику

Минэнерго РФ предлагает распространить режим территорий опережающего социально-экономического развития на Арктику, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 04:45
Общество

В Ставрополе ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

Власти Ставрополя ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено в 04:21
Политика

Новые нормы ЕС могут оставить «Северный поток-2» полупустым

Окончательная версия ужесточения газовой директивы Третьего энергопакета Евросоюза, которую могут окончательно принять в этом году, угрожает проекту газопровода "Северный поток-2", рискуя оставить его на долгие годы полупустым.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Липецкий депутат объявлен в розыск за хищение средств дольщиков

В Липецкой области председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» и депутату облдумы Михаилу Захарову предъявлено обвинение в хищении денежных средств участников долевого строительства.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Петербурге эвакуировали два десятка школ

Обновлено в 04:40
Политика

Хабиров извинился перед правозащитником, которого обозвал мэр Сибая

Врио главы Башкирии Радий Хабиров извинился перед правозащитником, о котором нелицеприятно высказался мэр города Сибай.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В отношении начальника СвЖД Миронова возбудили новое уголовное дело

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило в отношении начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова новое уголовное дело по статье 290 УК РФ ( Получение взятки ).
Обновлено в 03:51
Происшествия

На соборе в Солсбери повесили российский флаг

Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено вчера в 07:03
Общество

«Я помню, как дарил ему книгу». Российский телеведущий рассказал о встрече с вымышленным министром Китая

Телеведущий Андрей Караулов, известный по передачам «Момент истины» и «Русский век», рассказал в своем Facebook о китайском министре, который не подал руки главе «Роснано» Анатолию Чубайсу.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Москве «заминировали» школы и торговые центры

В Москве прошла очередная волна "минирования" – в полицию поступило несколько анонимных звонков о бомбах в торговых центрах, школах, офисах.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Великобритания нарастит в Арктике военное присутствие

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США сталкиваются с вызовами России в Арктике.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

«Не помощь, а кабала»: на Украине предложили порвать с МВФ

С инициативой порвать с «убивающим страну» МВФ выступил глава профсоюзов министерства внутренних дел Украины, кандидат в президенты Илья Кива.
Обновлено в 03:36
Здоровье

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

В четверг "Известия" опубликовали интервью с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, которая заявила, что ведомство изучает опыт Японии, где иметь талию больше 90 см запрещено законом (для женщин - 80 см). По ее словам, если объемы превышают норму, гражданин обязан посещать регулярные сеансы консультирования.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Кредиторы забрали ребенка у россиянки из-за долгов

После отказа ввиду отсутствия денег кредиторы похитили дочь потерпевшей. Позже ребенка доставили в отдел полиции и вернули родителям.
Обновлено в 04:40
Политика

Членов Европарламента не пустили на территорию Венесуэлы

Пограничники не пустили членов Европейского парламента на территорию Венесуэлы.
Обновлено в 02:40
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Sukhoi Superjet 100
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний.
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