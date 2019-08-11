Происшествия
В Европе мошенник распространял конину под видом говядиныOAnews 05:11
В Европе конина распространялась под видом говядины. Нидерландский предприниматель Йоханнес Фасен был задержан и обвинен в мошенничестве. Он указывается главным виновником в вопросах подмены говядины кониной, а также совершении поставок «фальшивого» мяса европейским потребителям.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мошенник из Нидерландов несколько лет кормил Европу кониной, выдавая ее за говядину
Экономика сегодня02:15
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:19, Вашингтон
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В ДТП погибла известная украинская балерина
На Украине в ДТП погибла балерина Светлана Исакова.
Обновлено в 06:48
Общество
Названы преимущества жизни с кошками
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Сирийская армия освободила стратегический город в Идлибе, сообщили СМИ
Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.
Обновлено в 02:03
Авто
АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB
Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
Пользователь Сети заподозрил Ольгу Бузову в бессмертии
Исполнитель Степа Марсель опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию из 1980-х годов, на которой изображен портрет девушки, похожей на певицу Ольгу Бузову.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Врачам самарских сел области вручили российские внедорожники
Машины врачам фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) вручил министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин
Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек
По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Общество
СМИ раскрыли доходы популярных российских блогеров
Обновлено в 00:56
Религия
Мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-Байрам
Мусульмане отмечают один из главных праздников - Курбан Байрам - день жертвоприношения.
Обновлено в 06:48
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что Украина на данный момент не может стать членом Европейского союза и НАТО.
Обновлено в 05:11
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»
Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Роспотребнадзор опубликовал требования к производству и продаже кваса
Перечень требований к производству и реализации кваса обнародовал Роспотребнадзор.
Обновлено в 05:21
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Ак Барс», трижды уступая в счете
Команда из Екатеринбурга трижды уступала в счете и одержала победу в серии буллитов.
Обновлено в 06:15
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича задержали после выступления на проспекте Сахарова
Алексей Полихович был осужден после событий на Болотной площади в мае 2012 года и освобожден условно-досрочно в 2015 году.
Обновлено в 07:02
Футбол
Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
«Арсенал» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 5-го тура РПЛ
11 августа в Туле состоится матч "Арсенал" - "Уфа" в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:58