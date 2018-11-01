Футбол

Лига Европы. «Спартак» встретится с «Рапидом» в пятом туре
Бомбардир.ру
вчера в 23:05

В четверг, 29 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Спартак» и «Рапид».
Бомбардир.рувчера в 23:05

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Лига Европы, 5-й тур. Расписание и результаты

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Лига Европы. «Спартак» сыграет с «Рапидом», «Зенит» принимает «Копенгаген», «Краснодар» – «Акхисар»

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В Европе — как в России. «Спартак» отстал от «Краснодара» и «Зенита»

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Последний рывок: российские клубы могут досрочно выйти в плей-офф ЛЕ

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Спартак - Рапид 29 ноября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» в пятом туре ЛЕ: прогноз букмекеров, статистика встреч

Sport.ruвчера в 08:45
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Футбол

ПСЖ победил «Ливерпуль» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб ПСЖ одержал победу над английским "Ливерпулем" со счетом 2:1 в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:44
Футбол

«Локомотив» мчится. В Лигу Европы

ЦСКА и «Локомотив» досрочно выбыли из гонки сильнейших клубов Европы, но сохраняют шансы на продолжение борьбы в 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено в 02:06
Футбол

Спаллетти уверен, что «Барселона» дома не проиграет «Тоттенхэму»

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал гостевое поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф турнира.
Обновлено в 01:56
Футбол

Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Обновлено в 02:43
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 02:43
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 02:46
Футбол

Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение

В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Крыховяк забил первый гол в Лиге чемпионов

Забитым мячом на 43-й минуте отметился полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк. Для поляка этот гол стал первым в карьере в ЛЧ.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол

Отелло Хантер: Чувствуем себя хорошо после недели тренировок

Напомним, матч Реал ЦСКА состоится сегодня, 29 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:00
Футбол

Черданцев: В «Спартаке» наладилась обстановка внутри команды

Говоря об обстановке внутри команды, стоит упомянуть акцию, которую игроки "Спартака" устроили в поддержку своего капитана Дениса Глушакова - они сделали командную фотографию, где каждый футболист надел футболку с восьмым номером.
Обновлено в 02:50
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 03:02
Футбол

«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче Юношеской лиги УЕФА

Российский "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено вчера в 10:27
Футбол

Экс-тренер «Рубина» продлил контракт с «Уотфордом»

Обновлено в 03:25
Футбол

Джихат Арслан: «Селезнев не входит в интересы „Акхисара“»

Главный тренер турецкого "Акхисара" Джихат Арслан на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" пожелал удачи сопернику в следующей стадии турнира, куда он, по его мнению, выйдет, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
Обновлено в 02:05
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Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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