В четверг, 29 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Спартак» и «Рапид».

Спорт день за днем

Лига Европы. «Спартак» встретится с «Рапидом» в пятом туре

Спорт день за днем

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