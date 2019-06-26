Финансы
В Европе Россию признали лидером по отказу от доллара СШАСтрана Советов on-line вчера в 10:00
«Известия» ознакомились с докладом ЕЦБ, в котором сообщается об усилении роли евро в мировой экономике. Аналитики Европейского центрального банка назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов.
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с чего всё началось
Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.Известия25 июня в 17:02
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Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара
RT на русскомвчера в 07:41
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
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Обновлено в 03:31
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Обновлено в 03:06
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На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
Обновлено в 02:21
Общество
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Водитель без прав сбил коляску с ребенком в Петербурге
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
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«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
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К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.
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Авто
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Обновлено вчера в 03:58
Шоу-бизнес
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Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено вчера в 23:16
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В Oppo заверили, что MeshTalk практически не снизит автономность смартфонов, поэтому устройства с подключенным протоколом смогут работать до 72 часов в режиме ожидания, что позволит пользователям всегда быть на связи.
Обновлено вчера в 15:28
Финансы
Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
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Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Два человека получили ножевые ранения в массовой драке в Петербурге
Два человека в среду получили ножевые ранения в результате массовой драки на Свердловской набережной в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 13:42
Кино
Режиссер фильма «Кредо убийцы» снимет сериал «Шантарам»
Как сообщает издание Discussing Film, Курзель снимет несколько эпизодов предстоящего сериала сервиса Apple TV+ "Шантарам", за основу которого взят одноименный мировой бестселлер австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса.В романе, выпущенном в свет в 2003 году, Робертс описывает приключения Лина, сбежавшего из австралийской тюрьмы и мечтающего затеряться на людных улочках Бомбея.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ
Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Политика
Кремль призвал полицию не штрафовать россиян за оскорбление чиновников
Кремль намерен разъяснить МВД, что закон об оскорблении власти не распространяется на негативные высказывания о чиновниках и силовиках.
Обновлено в 03:32
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Bloomberg: Huawei сотрудничала с военными Китая
Часть сотрудников телекоммуникационной компании Китая Huawei сотрудничала с военными страны при работе над исследовательскими проектами.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 03:40
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ВСУ сообщают об отведении сил в Станице Луганской
Обновлено вчера в 08:36