Финансы

В Европе Россию признали лидером по отказу от доллара СШАСтрана Советов on-line вчера в 10:00

«Известия» ознакомились с докладом ЕЦБ, в котором сообщается об усилении роли евро в мировой экономике. Аналитики Европейского центрального банка назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов.
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.
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Россию признали лидером по отказу от доллара США

Телеканал 360°25 июня в 20:04

В ЕС признали Россию лидером по отказу от американского доллара

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RT на русскомвчера в 07:41

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Интерфакс25 июня в 20:04

В ЕС Россию признали лидером по отказу от расчетов в долларах

РЕН ТВ25 июня в 18:54

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

Известия25 июня в 18:36
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
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Происшествия

Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения

В Сети появилось видео из аэропорта Нижнеангарска, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара".
Обновлено в 02:05
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В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

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Суд сократил на полгода срок лидеру «тамбовской ОПГ» Барсукову

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В России появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля

В России в 2021 году появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля.
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В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии

Обновлено вчера в 21:49
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

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Политика

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Обновлено вчера в 11:49
Общество

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После тяжелого жизненного периода, нового витка скандала с бывшим менеджером и лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс определенно пойдет на пользу спокойный отпуск на берегу моря.
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Армия и оружие

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В ЕМУП «Спецавтобаза» прокомментировали историю с переходом на раздельный сбор мусора и оплату по его фактическому объему в ТСЖ на Уральской, 60.
Обновлено в 00:20
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В «Роскачестве» рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты «Роскачества» дали рекомендации по выбору зонта.
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил изданию «La Nuova Riviera», что курение по-прежнему является для него серьезной проблемой - в день он может выкуривать до 60-ти сигарет.
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Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
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США и Китай прервут торговую войну

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В центре Екатеринбурга после столкновения опрокинулась машина

Сегодня в Екатеринбурге на пересечении Малышева и Розы Люксембург в результате столкновения перевернулся автомобиль.
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