В Европе Россию признали лидером по отказу от доллара СШАСтрана Советов on-line вчера в 10:00

Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.

с чего всё началось

«Известия» ознакомились с докладом ЕЦБ, в котором сообщается об усилении роли евро в мировой экономике. Аналитики Европейского центрального банка назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов.

В Европе Россию признали лидером по отказу от доллара США

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