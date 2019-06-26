Финансы
В Европе Россию признали лидером по отказу от доллара СШАСтрана Советов on-line вчера в 10:00
«Известия» ознакомились с докладом ЕЦБ, в котором сообщается об усилении роли евро в мировой экономике. Аналитики Европейского центрального банка назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов.
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с чего всё началось
Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.Известия25 июня в 17:02
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Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара
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