Финансы
В Европе Россию признали лидером по отказу от доллара СШАСтрана Советов on-line 10:00
«Известия» ознакомились с докладом ЕЦБ, в котором сообщается об усилении роли евро в мировой экономике. Аналитики Европейского центрального банка назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов.
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с чего всё началось
Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:16, Вашингтон
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