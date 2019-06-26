Финансы

В Европе Россию признали лидером по отказу от доллара СШАСтрана Советов on-line 10:00

«Известия» ознакомились с докладом ЕЦБ, в котором сообщается об усилении роли евро в мировой экономике. Аналитики Европейского центрального банка назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов.
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ЕС как доллар: Европа признала Россию лидером по отказу от валюты США

Европа признала Россию одним из основных двигателей мировой дедолларизации, говорится в докладе ЕЦБ. В ожидании очередного раунда санкций российский Центробанк продал значительную часть резервов, номинированных в американской валюте. Основной объем пришелся на II квартал — $100 млрд.
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Эксперт прокомментировал заявление ЕЦБ о лидерстве России по отказу от доллара

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Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:16, Вашингтон
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В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
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Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с помощью дронов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Технологии

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